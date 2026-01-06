台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

在台積電強勢領漲的帶動之下，台股今日再創史上新高點，台積電今日開低走高，而且尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1700元大關來到1705元，再創新高，也因此帶動台股尾盤再大漲百點，收在30576.3點，上漲471.26點，漲幅1.57%。

在台積電的氣勢帶動之下，大型權值股台達電尾盤也大漲來到二個月來新高價位，收1050元，而今日面板及DRAM股表現強勁，包括群創、力積電、旺宏、友達、南亞科、華通、長興等都直攻漲停，整個大盤成交量在7335.47億，接近昨日集中市場成交量7658億水準，盤後是否有鉅額交易再推升成交量有待觀察。

不過，台股目前仍有約四分之三個股並未漲到，對此台新投顧副董事長、台新新光金控首席經濟學家李鎮宇認為，在全球的AI浪潮之下，漲勢集中在AI大型權值股的趨勢在所難免，他形容，台股現在是「拉積盤」，台積電一檔個股就決定大盤走勢，至於美國情況也差不多，他直接舉標普500指數分析，前100檔大型股和最後100檔的中小型股的股價落差非常大，所以這種漲勢分配不平均的現象並非台灣獨有。

此外，一名業界高層說，台積電ADR接連上漲，合計兩天漲超過6%，這麼驚人的漲勢全世界都注意到了，「不只是台灣，已是世界級的權值股！」因此也難以避免外資集中投資在台積電。