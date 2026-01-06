台積電大漲35元收1,705元 推動台股續創新高收30,576點上漲471點

台股6日續強，再創歷史新高，終場收在最高30,576點，上漲471點，漲幅1.57%，成交量7,335億元，台積電（2330）同樣收最高1,705元，上漲35元，漲幅2.1%。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，長興（1717）、旺宏（2337）、力積電（6770）、泰鼎-KY（4927）、南亞科（2408）、群聯（8299）、群創（3481）、華通（2313）、友達（2409）、華邦電（2344）、廣明（6188）、新日興（3376）、精材（3374）、華新（1605）、華東（8110）、創意（3443）、日電貿（3090）、南茂（8150）、世界（5347）、南亞（1303）等。

台積電受惠AI、HPC需求熱絡，先進製程產能嚴重供不應求，供應鏈傳出，台積電2026年啟動先進製程大擴產計畫，2奈米與3奈米並進。其中，2奈米月產能將倍數以上成長，今年底上看10萬片；3奈米月產能則上看15萬片，增幅約三成。法人看好，昇陽半、中砂、台特化及新應材等台積電先進製程重要協力廠未來幾年營運將跟著大爆發。

統一投顧表示，市場淡化國際地緣衝突，美股風險偏好維持穩健。昨日在台積電領軍帶動下，台股強勢站上3萬大關，今日CES展登場，接下來還有大立光與台積電雙王法說會接棒，多項題材及外資、壽險回歸加持，有利延續元月資金行情。惟短線上急漲仍須提防漲多乖離震盪，預期指數震盪盤堅。

操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。