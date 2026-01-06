快訊

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電大漲35元收1,705元 推動台股續創新高收30,576點上漲471點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台股6日續強，再創歷史新高，終場收在最高30,576點，上漲471點，漲幅1.57%，成交量7,335億元，台積電（2330）同樣收最高1,705元，上漲35元，漲幅2.1%。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，長興（1717）、旺宏（2337）、力積電（6770）、泰鼎-KY（4927）、南亞科（2408）、群聯（8299）、群創（3481）、華通（2313）、友達（2409）、華邦電（2344）、廣明（6188）、新日興（3376）、精材（3374）、華新（1605）、華東（8110）、創意（3443）、日電貿（3090）、南茂（8150）、世界（5347）、南亞（1303）等。

台積電受惠AI、HPC需求熱絡，先進製程產能嚴重供不應求，供應鏈傳出，台積電2026年啟動先進製程大擴產計畫，2奈米與3奈米並進。其中，2奈米月產能將倍數以上成長，今年底上看10萬片；3奈米月產能則上看15萬片，增幅約三成。法人看好，昇陽半、中砂、台特化及新應材等台積電先進製程重要協力廠未來幾年營運將跟著大爆發。

統一投顧表示，市場淡化國際地緣衝突，美股風險偏好維持穩健。昨日在台積電領軍帶動下，台股強勢站上3萬大關，今日CES展登場，接下來還有大立光與台積電雙王法說會接棒，多項題材及外資、壽險回歸加持，有利延續元月資金行情。惟短線上急漲仍須提防漲多乖離震盪，預期指數震盪盤堅。

操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

台積電 奈米

相關新聞

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

在台積電強勢領漲的帶動之下，台股今日再創史上新高點，台積電今日開低走高，而且尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1...

Fed降息步調放緩？法人解析：全球央行進入降息觀察期

美國聯準會會議紀錄凸顯分歧，大多數官員認為適合進一步降息，公債殖利率則在2025年最後一個交易日回升，使債市漲跌互見，風...

黑鮪魚新年首拍5.1億日圓天價破紀錄 日股好兆頭

日本東京豐洲市場5日舉行例行的新年首次拍賣，青森縣大間町產的一條243公斤重黑鮪魚，以5億1030萬日圓（約324萬美元...

誰買的？台積電最後一盤爆7741張買單收1705元、再創新高市值飆44兆元

台股6日再創歷史新高，收在最高的30,576.3點，上漲471.26點，權王台積電（2330）最後一盤爆7,741張買單...

李鎭宇：三大族群領漲成為台股助力

護國神山台積電領軍台股大盤指數在五日飛躍30,000點，不過今日台積電早盤漲多拉回，最低點每股下跌25元，亦使加權指數盤...

市場對美債仍有信心！美逮捕委總統影響低 辣媽：要突破區間關鍵還是數據

美國公債於週一上漲（殖利率下跌），主因12月ISM 製造業指數意外轉弱，市場開始押注10年期公債殖利率未來幾週可能下探4%（但是30年期公債殖利率目前只有微幅下跌）。 當日公債殖利率下跌約3～4個基點，10年期收在4.16%。 雖然週末美國逮捕委內瑞拉總統引發地緣政治雜音，並帶動油價波動，但市場反應相對克制，債市走勢仍以經濟數據為主。

