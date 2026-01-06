新年火力全開 台積電黑翻紅 台股盤中最高上漲406點至30,511點

5日美股四大指數全數收紅，又以費半指數上漲1.0%最高，也讓加權指數6日開低走高並持續創高，盤中最高上漲406點至30,511點。台積電也順利黑翻紅，盤中最高上漲30元至1,700元，再刷新歷史新高價。

永豐期貨指出，昨日台股延續新年行情，與亞股全面走揚的氛圍一致，但強度明顯高出一截，再度鞏固最強亞股地位，加權指數盤中一舉突破三萬點整數關卡，這個原本在上周五報告中預期的目標明顯提早達成，顯示資金對今年行情的態度比原先設想更為積極；從結構來看，昨日指數的推升幾乎完全由台積電一檔撐起，股價盤中一度上漲逾百元，直接貢獻大盤數百點漲幅，台指期同步急拉，一度大漲超過千點，反映權值股與期貨端的資金動能高度集中，但也突顯盤面廣度不足的現實，其他權值與多數中小型個股表現相對弱勢，這樣的結構意味著短線追價風險開始累積。

永豐期貨表示，在新年資金行情尚未退潮的前提下，後續幾個交易日更合理的劇本將是資金輪動而非指數直線噴出，台積電在快速拉升後進入整理甚至小幅休息，釋放出的資金有機會轉向先前漲幅落後、評價仍在合理區間的中小型個股，帶動盤面熱度擴散，同時讓指數以高檔震盪的方式消化獲利賣壓；而就時間節奏而言，真正屬於台積電的下一波主升行情，仍較可能落在法說會前後，屆時市場會重新聚焦在資本支出、先進製程需求與全年展望。