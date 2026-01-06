快訊

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

新年火力全開 台積電黑翻紅 台股盤中最高上漲406點至30,511點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

5日美股四大指數全數收紅，又以費半指數上漲1.0%最高，也讓加權指數6日開低走高並持續創高，盤中最高上漲406點至30,511點。台積電也順利黑翻紅，盤中最高上漲30元至1,700元，再刷新歷史新高價。

永豐期貨指出，昨日台股延續新年行情，與亞股全面走揚的氛圍一致，但強度明顯高出一截，再度鞏固最強亞股地位，加權指數盤中一舉突破三萬點整數關卡，這個原本在上周五報告中預期的目標明顯提早達成，顯示資金對今年行情的態度比原先設想更為積極；從結構來看，昨日指數的推升幾乎完全由台積電一檔撐起，股價盤中一度上漲逾百元，直接貢獻大盤數百點漲幅，台指期同步急拉，一度大漲超過千點，反映權值股與期貨端的資金動能高度集中，但也突顯盤面廣度不足的現實，其他權值與多數中小型個股表現相對弱勢，這樣的結構意味著短線追價風險開始累積。

永豐期貨表示，在新年資金行情尚未退潮的前提下，後續幾個交易日更合理的劇本將是資金輪動而非指數直線噴出，台積電在快速拉升後進入整理甚至小幅休息，釋放出的資金有機會轉向先前漲幅落後、評價仍在合理區間的中小型個股，帶動盤面熱度擴散，同時讓指數以高檔震盪的方式消化獲利賣壓；而就時間節奏而言，真正屬於台積電的下一波主升行情，仍較可能落在法說會前後，屆時市場會重新聚焦在資本支出、先進製程需求與全年展望。

台積電 期貨 權值股

延伸閱讀

台股靠台積電（2330）直接飛越3萬點！股添樂火車上被問0056還能買嗎：沒這麼差

台積電法說會行情持續加溫 2奈米放量驅動獲利新高峰

台股ETF受益人周增2.1萬人 主動式人氣最旺 00992A科技型最看俏

台積電台股或美股哪個好？他兩邊都買卻「各玩各的」 直指：母股更會漲

相關新聞

市場對美債仍有信心！美逮捕委總統影響低 辣媽：要突破區間關鍵還是數據

美國公債於週一上漲（殖利率下跌），主因12月ISM 製造業指數意外轉弱，市場開始押注10年期公債殖利率未來幾週可能下探4%（但是30年期公債殖利率目前只有微幅下跌）。 當日公債殖利率下跌約3～4個基點，10年期收在4.16%。 雖然週末美國逮捕委內瑞拉總統引發地緣政治雜音，並帶動油價波動，但市場反應相對克制，債市走勢仍以經濟數據為主。

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

在台積電強勢領漲的帶動之下，台股今日再創史上新高點，台積電今日開低走高，而且尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1...

Fed降息步調放緩？法人解析：全球央行進入降息觀察期

美國聯準會會議紀錄凸顯分歧，大多數官員認為適合進一步降息，公債殖利率則在2025年最後一個交易日回升，使債市漲跌互見，風...

台積開低走揚 台股開跌171點後收斂跌幅

台股6日開盤指數下跌171.39點，開盤指數為29,993.65點；多頭買盤逢低進場，跌勢收斂。台積電（2330）開盤價...

誰買的？台積電最後一盤爆7741張買單收1705元、再創新高市值飆44兆元

台股6日再創歷史新高，收在最高的30,576.3點，上漲471.26點，權王台積電（2330）最後一盤爆7,741張買單...

李鎭宇：三大族群領漲成為台股助力

護國神山台積電領軍台股大盤指數在五日飛躍30,000點，不過今日台積電早盤漲多拉回，最低點每股下跌25元，亦使加權指數盤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。