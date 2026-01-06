台積電法說會行情持續加溫 2奈米放量驅動獲利新高峰

台積電（2330）將於1月15日舉辦法說會，全球投資人樂觀期待；激勵股價持續挑戰新高表現，6日盤中創歷史新高價1,700元。法人看好，台積電2奈米放量可望驅動獲利新高峰。

台積電先進製程方面，台積近日更新官網，提及公司2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。

台積公司並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容以持續進行2奈米製程技術效能提升。台積公司2奈米製程的生產基地位於晶圓二十二廠，還有寶山廠區，台積先前法說會上已提及正在新竹與高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。

在台積電遵守嚴格財務紀律前提下，法人看好，台積電2奈米製程擴產大量且快速，樂觀預期2026年底月產能可達8萬至10萬片，2027年底時月產能擴充 至13萬至14萬片，將持續保有領先者紅利。

此外，台積電預定2026年1月15日實體法說會，外界聚焦2026年首季展望及漲價議題。法人認為，台積電明年首季可望淡季不淡，主因輝達、超微等大客戶新平台陸續推出，加上博通等非蘋客戶積極擴大AI應用領域，成為台積電3奈米以下先進製程持續供不應求的關鍵動能。