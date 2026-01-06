快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

台積電法說會行情持續加溫 2奈米放量驅動獲利新高峰

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積寶山研發中心一景。 記者尹慧中／攝影
台積寶山研發中心一景。 記者尹慧中／攝影

台積電（2330）將於1月15日舉辦法說會，全球投資人樂觀期待；激勵股價持續挑戰新高表現，6日盤中創歷史新高價1,700元。法人看好，台積電2奈米放量可望驅動獲利新高峰。

台積電先進製程方面，台積近日更新官網，提及公司2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。

台積公司並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容以持續進行2奈米製程技術效能提升。台積公司2奈米製程的生產基地位於晶圓二十二廠，還有寶山廠區，台積先前法說會上已提及正在新竹與高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。

在台積電遵守嚴格財務紀律前提下，法人看好，台積電2奈米製程擴產大量且快速，樂觀預期2026年底月產能可達8萬至10萬片，2027年底時月產能擴充 至13萬至14萬片，將持續保有領先者紅利。

此外，台積電預定2026年1月15日實體法說會，外界聚焦2026年首季展望及漲價議題。法人認為，台積電明年首季可望淡季不淡，主因輝達、超微等大客戶新平台陸續推出，加上博通等非蘋客戶積極擴大AI應用領域，成為台積電3奈米以下先進製程持續供不應求的關鍵動能。

台積電 奈米 法說會

延伸閱讀

00981A買0050跟0052…經理人放棄選股？葉芷娟：為突破10％限制下的聰明操作

台積電台股或美股哪個好？他兩邊都買卻「各玩各的」 直指：母股更會漲

00981A居然持有0050跟0052是幫忙抬轎？陳重銘曝光原因：比例很小

台股衝破3萬點！新一代市值型ETF 含積量比拚 法人最愛排行榜出爐

相關新聞

市場對美債仍有信心！美逮捕委總統影響低 辣媽：要突破區間關鍵還是數據

美國公債於週一上漲（殖利率下跌），主因12月ISM 製造業指數意外轉弱，市場開始押注10年期公債殖利率未來幾週可能下探4%（但是30年期公債殖利率目前只有微幅下跌）。 當日公債殖利率下跌約3～4個基點，10年期收在4.16%。 雖然週末美國逮捕委內瑞拉總統引發地緣政治雜音，並帶動油價波動，但市場反應相對克制，債市走勢仍以經濟數據為主。

Fed降息步調放緩？法人解析：全球央行進入降息觀察期

美國聯準會會議紀錄凸顯分歧，大多數官員認為適合進一步降息，公債殖利率則在2025年最後一個交易日回升，使債市漲跌互見，風...

台積開低走揚 台股開跌171點後收斂跌幅

台股6日開盤指數下跌171.39點，開盤指數為29,993.65點；多頭買盤逢低進場，跌勢收斂。台積電（2330）開盤價...

李鎭宇：三大族群領漲成為台股助力

護國神山台積電領軍台股大盤指數在五日飛躍30,000點，不過今日台積電早盤漲多拉回，最低點每股下跌25元，亦使加權指數盤...

打不過就加入 「含積量」不夠 主動式ETF買0050

台股最大主動式ETF00981A近期投資組合出現變化，持股中納入多檔被動式ETF，包括元大台灣50（0050）與富邦科技...

AI改寫電子業季節效應 2026季季是旺季

回顧 2025 年市場並非一路順風，台股基金展現韌性，據嘉實資訊統計，2025年12月24~31日至少十檔台股基金淨值創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。