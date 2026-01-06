快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

農曆年前努力搶紅包 法人看好可搭這四大巨頭順風車

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股2026年一路衝上30,000點關卡，法人強調，受惠資金面、題材面、基本面等源源不絕的利多挹注下，預期「30,000點將是馬年的地板價」，尤其是1月上中下旬都有利多題材加持，緊接著還有一個大利多則是川普將公布聯準會主席的人選，將有助資金行情的持續，法人直言，目前上檔沒有壓力，多頭行情可一路延續到農曆年，布局首選輝達、Apple、台積電（2330）、Google等四大巨頭相關的概念股

台股在今年第2個交易日就站上30,000點，6日早盤雖是以29,933.65點開低，但盤中再往上拉升，一度衝達30,471.39點，上漲366.35點，再創歷史新高， 面板、記憶體、 矽晶圓、機器人概念股等都是盤面上的焦點。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES 2026前宣告「機器人的GPT時代來臨」，揭露L4自動駕駛平台，點燃市場對實體AI想像空間，激勵機器人概念股全面噴出，羅昇（8374）、穎漢（4562）盤中雙雙亮燈漲停，族群成為盤面強勢主流。

台積電開低走高， 早盤以1,645元開出，下跌25元，盤中翻紅，一度拉升至1,695元， 追平歷史高價，南亞科（2408）、智邦（2345）、華邦電（2344）等也是上漲表現，台股大盤指數不僅站穩在30,000點之上，且續創新高。

統一（1216）投顧董事長黎方國表示，以1月來看從上旬、中旬到下旬都有利多的題材，元月效應加上2月紅包行情，多頭行情可望一路延續到農曆年；他強調，台股利多源源不絕，首先是1月6日將登場的CES展，預期包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等人都將發表AI、機器人、自駕車等看法，這些都是台廠的強項， 將成為1月上旬的利多。

接下來是台積電1月15日的法說會，預期也將釋出好消息， 包括去年財報獲利佳、今年展望樂觀、資本支出增加、先進製程漲價題材等；第3個利多則是落在1月下旬，從1月20日起進入美科技大廠的財報公布期，預期也將交出好成績， 台股相關供應鏈也將同步沾光。

黎方國指出，還有一個大利多是川普將公布聯準會主席的人選，將有助資金行情的持續；黎方國認為，在資金面、題材面、基本面的利多下，台股目前上檔沒有壓力，多頭行情可望持續到農曆年，可以順勢操作。

黎方國表示，預期「30,000點將是馬年的地板價」，在布局上可以搭上「2A+2T」等四大巨頭的順風車，所謂的「2A」指的是AI概念股、Apple概念股，「2T」則是TSMC概念股、TPU概念股，包括輝達相關的AI股，台積電及概念股還有Google的TPU概念股， 都是布局的首選。

概念股 台積電

延伸閱讀

黃仁勳：機器人的GPT時代來臨 首款L4自駕車平台 賓士CLA美國首季上路

輝達CES放大招：汽車平台Alpamayo讓車會推理、機器人AI模型登場

黃仁勳大秀全新 Rubin 晶片 宣告已全面量產 大客戶下半年正式部署

黃仁勳2026 CES演講 廣達梁次震、雲達楊麒令等AI兆元宴台廠到場力挺

相關新聞

市場對美債仍有信心！美逮捕委總統影響低 辣媽：要突破區間關鍵還是數據

美國公債於週一上漲（殖利率下跌），主因12月ISM 製造業指數意外轉弱，市場開始押注10年期公債殖利率未來幾週可能下探4%（但是30年期公債殖利率目前只有微幅下跌）。 當日公債殖利率下跌約3～4個基點，10年期收在4.16%。 雖然週末美國逮捕委內瑞拉總統引發地緣政治雜音，並帶動油價波動，但市場反應相對克制，債市走勢仍以經濟數據為主。

Fed降息步調放緩？法人解析：全球央行進入降息觀察期

美國聯準會會議紀錄凸顯分歧，大多數官員認為適合進一步降息，公債殖利率則在2025年最後一個交易日回升，使債市漲跌互見，風...

台積開低走揚 台股開跌171點後收斂跌幅

台股6日開盤指數下跌171.39點，開盤指數為29,993.65點；多頭買盤逢低進場，跌勢收斂。台積電（2330）開盤價...

李鎭宇：三大族群領漲成為台股助力

護國神山台積電領軍台股大盤指數在五日飛躍30,000點，不過今日台積電早盤漲多拉回，最低點每股下跌25元，亦使加權指數盤...

打不過就加入 「含積量」不夠 主動式ETF買0050

台股最大主動式ETF00981A近期投資組合出現變化，持股中納入多檔被動式ETF，包括元大台灣50（0050）與富邦科技...

AI改寫電子業季節效應 2026季季是旺季

回顧 2025 年市場並非一路順風，台股基金展現韌性，據嘉實資訊統計，2025年12月24~31日至少十檔台股基金淨值創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。