農曆年前努力搶紅包 法人看好可搭這四大巨頭順風車

台股2026年一路衝上30,000點關卡，法人強調，受惠資金面、題材面、基本面等源源不絕的利多挹注下，預期「30,000點將是馬年的地板價」，尤其是1月上中下旬都有利多題材加持，緊接著還有一個大利多則是川普將公布聯準會主席的人選，將有助資金行情的持續，法人直言，目前上檔沒有壓力，多頭行情可一路延續到農曆年，布局首選輝達、Apple、台積電（2330）、Google等四大巨頭相關的概念股。

台股在今年第2個交易日就站上30,000點，6日早盤雖是以29,933.65點開低，但盤中再往上拉升，一度衝達30,471.39點，上漲366.35點，再創歷史新高， 面板、記憶體、 矽晶圓、機器人概念股等都是盤面上的焦點。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES 2026前宣告「機器人的GPT時代來臨」，揭露L4自動駕駛平台，點燃市場對實體AI想像空間，激勵機器人概念股全面噴出，羅昇（8374）、穎漢（4562）盤中雙雙亮燈漲停，族群成為盤面強勢主流。

台積電開低走高， 早盤以1,645元開出，下跌25元，盤中翻紅，一度拉升至1,695元， 追平歷史高價，南亞科（2408）、智邦（2345）、華邦電（2344）等也是上漲表現，台股大盤指數不僅站穩在30,000點之上，且續創新高。

統一（1216）投顧董事長黎方國表示，以1月來看從上旬、中旬到下旬都有利多的題材，元月效應加上2月紅包行情，多頭行情可望一路延續到農曆年；他強調，台股利多源源不絕，首先是1月6日將登場的CES展，預期包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等人都將發表AI、機器人、自駕車等看法，這些都是台廠的強項， 將成為1月上旬的利多。

接下來是台積電1月15日的法說會，預期也將釋出好消息， 包括去年財報獲利佳、今年展望樂觀、資本支出增加、先進製程漲價題材等；第3個利多則是落在1月下旬，從1月20日起進入美科技大廠的財報公布期，預期也將交出好成績， 台股相關供應鏈也將同步沾光。

黎方國指出，還有一個大利多是川普將公布聯準會主席的人選，將有助資金行情的持續；黎方國認為，在資金面、題材面、基本面的利多下，台股目前上檔沒有壓力，多頭行情可望持續到農曆年，可以順勢操作。

黎方國表示，預期「30,000點將是馬年的地板價」，在布局上可以搭上「2A+2T」等四大巨頭的順風車，所謂的「2A」指的是AI概念股、Apple概念股，「2T」則是TSMC概念股、TPU概念股，包括輝達相關的AI股，台積電及概念股還有Google的TPU概念股， 都是布局的首選。