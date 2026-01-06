AI伺服器、低軌衛星訂單滿載 法人調高這檔PCB股目標價
華通（2313）2025年第4季營收優於預期，受惠近期衛星及人工智慧（AI）伺服器訂單增加，法人預期2026年將進一步加大擴產力道，資本支出上修28%達90億元，並調高獲利預估值4.5%，及目標價15.7%。
大型本國投顧指出，華通2026年將加大加速多層板硬板產能建置，其中，泰國廠原預期硬板月產能2026年成長28%達80萬呎，將加速至上半年完成；原規畫下半年新增軟板15萬呎產能，將轉為硬板產能，同時規畫為多層硬板產能，三個廠都將用於衛星與AI伺服器訂單。
此外，台灣預計第1季規畫買地、大陸重慶廠持續擴產，均將擴增多層板及HDI產能因應AI伺服器需求。
在衛星業務方面，Starlink去年發射次數年增36%達122 次，平均每次發射衛星顆數成長18%至26顆，全年衛星發射數量年增60%達3,169顆，以上一季發射頻率來看，法人推估2026年發射數量將成長25%。
再加計下一代高規格V3衛星將於2026發射，法人上修華通2026年衛星營收約5%至185億元，成長22%，並預估2027年增21%達224億元，2026至2027年營收占比各為21.5%、22.7%。
隨華通進一步擴產，法人評估近期美系ODM的AI伺服器、美系企業級軟體公司伺服器訂單將持續放大，加上美系手機客戶資料中心伺服器將於下半年放量，因此上修2026年資料中心營收18.6%，並預估2027年增58%，2026至2027 年營收占比分別為8%、11%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言