AI伺服器、低軌衛星訂單滿載 法人調高這檔PCB股目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

華通（2313）2025年第4季營收優於預期，受惠近期衛星及人工智慧（AI）伺服器訂單增加，法人預期2026年將進一步加大擴產力道，資本支出上修28%達90億元，並調高獲利預估值4.5%，及目標價15.7%。

大型本國投顧指出，華通2026年將加大加速多層板硬板產能建置，其中，泰國廠原預期硬板月產能2026年成長28%達80萬呎，將加速至上半年完成；原規畫下半年新增軟板15萬呎產能，將轉為硬板產能，同時規畫為多層硬板產能，三個廠都將用於衛星與AI伺服器訂單。

此外，台灣預計第1季規畫買地、大陸重慶廠持續擴產，均將擴增多層板及HDI產能因應AI伺服器需求。

在衛星業務方面，Starlink去年發射次數年增36%達122 次，平均每次發射衛星顆數成長18%至26顆，全年衛星發射數量年增60%達3,169顆，以上一季發射頻率來看，法人推估2026年發射數量將成長25%。

再加計下一代高規格V3衛星將於2026發射，法人上修華通2026年衛星營收約5%至185億元，成長22%，並預估2027年增21%達224億元，2026至2027年營收占比各為21.5%、22.7%。

隨華通進一步擴產，法人評估近期美系ODM的AI伺服器、美系企業級軟體公司伺服器訂單將持續放大，加上美系手機客戶資料中心伺服器將於下半年放量，因此上修2026年資料中心營收18.6%，並預估2027年增58%，2026至2027 年營收占比分別為8%、11%。

