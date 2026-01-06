快訊

李鎭宇：三大族群領漲成為台股助力

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

護國神山台積電領軍台股大盤指數在五日飛躍30,000點，不過今日台積電早盤漲多拉回，最低點每股下跌25元，亦使加權指數盤中一度失守30,000點、最低下探29,926.36點，不過10點過後台積電拉回平盤之上，也引領台股大盤指數再度走高，上午盤中最高指數30291.09點。

台新投顧對此分析，台股今日呈現記憶體、面板跟機器人三大族群領漲的格局，由於指數續漲，建議投資人可以偏多操作。

台新投顧副董事長李鎮宇分析，記憶體方面，因應強勁需求，三星與海力士調高報價，帶動相關個股，同時DRAM報價已飆漲60-70%，為基本面提供強力的支撐。

李鎮宇也表示，面板被看好迎來轉機與CES展題材，尤其友達、群創等面板廠受惠於產業轉機及展覽題材而走強。機器人則受惠於CES展重要議題發酵，不僅成為CES展焦點，亦激勵所羅門達明等概念股上漲。

法人也分析盤面上，市場資金正聚焦記憶體、半導體設備、IC 設計、矽智財、扇出型面板級封裝（FOPLP）等領域。記憶體因產業供需失衡，帶動產品報價調漲，伴隨資料中心對高頻寬記憶體與高容量儲存的拉貨力道轉強，整體族群漲勢相對整齊。

法人也分析指出，在1月15日的台積電法說會之前，投資人正提前卡位半導體設備、廠務工程、鑽石碟、再生晶圓概念股。法人也點名，包括（3131）弘塑、（1560）中砂、（8028）昇陽半導體等，皆為觀察重點股。除此之外，AI 伺服器帶動 MLCC、電感龐大需求，（3357）臺慶科、（3624）光頡等標的，可關注股價拉回佈局的時機。

不過法人也提醒，雖然記憶體、封測、低軌衛星指標股呈現強者恆強，但多檔標的位階已高，建議價差交易，不宜過度追價。近期市場率先佈局半導體設備、廠務工程、特用化學、鑽石碟、再生晶圓等族群，投資人可掌握去年營收顯著成長股，採取分批進場的策略。

