市場對美債仍有信心！美逮捕委總統影響低 辣媽：要突破區間關鍵還是數據

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
12月ISM製造業指數意外轉弱，市場開始押注10年期公債殖利率未來幾週可能下探4%。美債示意圖／路透
美國公債於週一上漲（殖利率下跌），主因12月ISM製造業指數意外轉弱，市場開始押注10年期公債殖利率未來幾週可能下探4%（但是30年期公債殖利率目前只有微幅下跌）。

當日公債殖利率下跌約3～4個基點，10年期收在4.16%。

雖然週末美國逮捕委內瑞拉總統引發地緣政治雜音，並帶動油價波動，但市場反應相對克制，債市走勢仍以經濟數據為主。

債市盤中震盪，部分來自新一波公司債大量發行與公債競逐資金；不過，公債選擇權與5年、10年期公債期貨出現明顯買盤，顯示市場對中期殖利率走低的信心仍在。

接下來一連串美國經濟數據，特別是週五公布的12月就業報告，將是影響聯準會是否進一步降息的關鍵。由於先前政府關門影響數據完整性，本次就業報告被視為「久違的乾淨數據」。

整體而言，市場共識認為，推動公債殖利率突破區間的關鍵仍是經濟與就業數據，而非地緣政治事件。在本週五就業數據公布前，債市走勢預期仍將維持區間震盪。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

