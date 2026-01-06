快訊

打不過就加入 「含積量」不夠 主動式ETF買0050

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
打不過就加入！「含積量」不夠，主動式ETF大買0050補足。圖／聯合報系資料照片
打不過就加入！「含積量」不夠，主動式ETF大買0050補足。圖／聯合報系資料照片

台股最大主動式ETF00981A近期投資組合出現變化，持股中納入多檔被動式ETF，包括元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），引發市場關注。

由於主動式ETF主打經理人選股，如今卻納入被動式ETF。市場人士分析，關鍵在於0050或0052可以持有將近六到七成的台積電，在主動式ETF只能持有10%上限的前提下，買進0050才能夠大幅享受到台積電的上漲紅利。

市場人士指出，相關操作若僅從表面觀察，確實容易產生混淆，但若回到台股整體結構與法規限制來看，背後其實反映的是主動式ETF在高度集中市場中的操作困境。

依現行規定，主動式ETF單一股票持股比例不得超過10%，原意在於避免基金過度集中單一個股、提高風險。然而，近年台股指數成「台積電一個人的武林」，若主動式ETF未能配置足夠比重的台積電，績效往往容易落後大盤；但若直接加碼台積電，則可能觸及單一持股上限規定。

投信業者坦言，透過投資已納入台積電的ETF，成為部分主動式ETF在不違反法規下，調整整體曝險結構的折衷作法。

但也有投資人質疑，主動式ETF收取主動管理費，卻持有被動式ETF，是否與產品定位出現落差。

台積電 ETF 市場 0050元大台灣50 00981A主動統一台股增長 0052富邦科技

