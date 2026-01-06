ETF 募集王 00990A 追募獲准 啟動配售作業

無情的軋空盤，台股一天漲快一千點... 回頭看一個月前跌到季線的台股，當時有不少投資朋友認為台股要轉空，主因是看壞AI泡沫。 而我在那時分享所謂的AI泡沫只是正常估值修正，所以我會站買方。 不得不說，如今台股續創新高，算是我運氣好看對方向。

2026-01-06 08:33