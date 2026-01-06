債市新局 澳洲長天期債券具投資吸引力

在全球利率循環逐步分歧、資產配置面臨重新洗牌的背景下，投資人對高信評、具市場深度且能兼顧收益穩定性的債券資產的關注明顯升溫。野村投信表示，澳洲10年期以上主權與類主權（州政府）債券市場，正逐步展現其在成熟市場中的結構性投資價值：截至2025年12月下旬，澳洲10年期公債殖利率接近 4.8%，顯著高於美國10年期約4.2%附近的區間，反映出兩國對未來政策利率路徑的不同定價。

野村投信策略暨行銷企劃處資深副總張繼文分析，利差擴大所反映的是「未來路徑分歧」，而非信用風險重估。2025年12月9日澳洲央行（RBA）維持現金利率3.60% 不變，聲明指近期通膨風險略有上行、需審慎觀察，並未就降息做出預告；相對之下，美國在去年 12 月已將聯邦基金利率自4.00% 調降至3.75%，市場普遍押注後續仍有寬鬆空間，兩地長端利率因此走出不同節奏。這使澳洲長天期殖利率的溢價更像是「政策高檔停留」的折價，而非信用條件惡化。

在報酬結構上，張繼文指出，利差已大致反映，使澳洲長天期債回歸「息收主導」。近月澳洲10年期殖利率維持在相對高檔，市場對短期內降息的定價已收斂，債券的潛在報酬更多來自既有殖利率水準與穩定的票息，而非依賴政策快速轉向帶來的資本利得。相較之下，美國長端的投資敘事仍較依賴降息幅度與時點是否兌現。這樣的差異，使澳洲長天期債在不確定性升高的情境中，呈現出「利差已反映、息收可預期」的特性

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）經理人劉璁霖進一步分析，穩健的經濟基本面，為長天期債提供中長期支撐。根據澳洲官方政府最新展望顯示，澳洲 GDP 年增率於2026–2027 年將穩定在約 2.1%–2.3%，內需結構與人口成長支撐延續，失業率大致落在 4%–4.5% 的區間；雖勞動市場有溫和趨緩跡象，整體仍屬健康，不致對財政與信用造成過度壓力。在成熟市場中，澳洲的增長與就業輪廓，有助於長天期利率與債券價格的中長期穩定。

主權與類主權並存，形塑成熟且具深度的債市結構。劉璁霖指出，澳洲州政府債（Semis）是金融體系中的高品質流動性資產（HQLA），市場規模於疫情後顯著擴張，2023 年存量約達澳幣5,500億元；多數州屬於AA至AAA的高信評階梯，與聯邦政府 AAA 信評共同支撐整體公債體系的品質與深度。就分散度而言，各州在財政來源與產業結構的異質性（資源、農業、金融服務、觀光、再生能源等）也提升了配置的分散效果。受惠澳洲國家政治、經濟穩健，Fitch、S&P、DBRS、Moody’s均給予最高級別AAA評級。Fitch強調澳洲財政紀律、政策機制與高所得條件，並於2024–25年度維持AAA評級，澳洲是全球僅有9個獲得三大機構一致AAA*評級的國家，對外資法人具高度吸引力。

張繼文補充，根據最新國際研調機構報告，2026年澳洲供給面與政策面維持可預期，澳洲財政部發布2025–26年度中期經濟暨財政展望（MYEFO），澳洲政府修正本財年發債與財政路徑；隨後2025年12月18日 AOFM 將 2025–26 年度的庫券（Treasury Bonds）計畫發行量由先前的約1,500億澳元下修至約1,250億澳元，並預告2037年新券與2036年綠色公債的擬議承銷安排。

對投資人而言，供給節奏的明確指引降低長端利率的意外波動風險。同期，澳洲10年期殖利率仍在4.75% 附近，高檔息收優勢延續；美國 10 年期殖利率在假期前降至約4.13–4.17%，強化「澳高、美低」的跨國利差結構。

展望2026年，劉璁霖認為，在全球利率路徑分歧加大、資產波動升溫的環境下，澳洲長天期高信評債的配置邏輯可歸納為三點：其一，長端利差反映的是政策路徑與通膨韌性差異，非信用風險重估；其二，供給端與政策端具可預期性，息收主導的報酬結構相對穩健；其三，成熟且深度充足的雙軌債市（聯邦＋州政府）提升投資組合的品質與分散度。對追求可預期收益與高信評敞口的投資人而言，野村澳洲 10 年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B）有效掌握澳洲結構性優勢，成為投資人參與澳洲長天期債市的便利工具之一

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）為第一檔以澳洲公債及類主權債為標的， 2026年1月5日至1月9日正式募集，發行價每股新台幣15元，在全球市場動盪之際，可望吸引收益型投資人的目光。