台積開低走揚 台股開跌171點後收斂跌幅

台股6日開盤指數下跌171.39點，開盤指數為29,993.65點；多頭買盤逢低進場，跌勢收斂。台積電（2330）開盤價1,645，下跌25元。

群益投顧表示，眾利多消息不斷,加上除息資金陸續投入台股,只要未出現系統性黑天鵝,台股可望再續創新高。2.選股不選市,漲多個股需留意短線獲利賣壓、不宜追高,可挑選股價基期偏低或漲多拉回、營收獲利展望佳之績優股,擇優偏多靈活操作。

操作題材可留意：

1.台積電法說行情─台積電1月15日舉辦法說會，全球投資人樂觀期待；台積電2025年底於官網表示，2奈米製程如期於2025年第4季量產，採用第1代奈米片電晶體技術，提供全製程節點效能及功耗進步，生產基地位於新竹晶圓20廠與高雄晶圓22廠。在台積電遵守嚴格財務紀律前提下，2奈米製程擴產大量且快速，樂觀預期2026年底相關月產能可達8萬至10萬片，2027年底時月產能擴充至13萬至14萬片。

2.CES概念股─美國消費電子展(CES 2026)1月6至9日登場，預估有13萬人與4,500家廠商與會，本屆主題為 AI Forward，聚焦 AI 從雲端邁向邊緣應用，從 AI PC、AI 機器人、智慧家電、自駕車到企業解決方案,都倍受矚目。輝達、超微、英特爾等晶片巨頭將發布新一代 AI 運算平台；顯示技術與光通訊亦為本次大展重要亮點。

周一（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,977.18點，上漲594.79點、漲幅1.23%；S&P500指數上漲0.64%；那斯達克指數上漲0.69%；費半指數上漲1.07%。台積電ADR漲0.83%。

受美國動用軍力成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛激勵，美國能源類股如雪佛龍、埃克森美孚、康菲公司等重量級石油公司股價表現亮眼，軍工股包括通用動力與洛克希德・馬丁亦不遑多讓，帶動道瓊指數上漲594.79點創新高、漲幅1.23%。

三大法人周一集中市場合計買超27.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超76.4億元，投信賣超3.1億元，自營商（自行買賣）買超42.6億元，自營商（避險）買超64.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,219口至2,088口，其中，外資淨空單增加1,947口至25,101口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加233口至1,915口。

選擇權未平倉量部分，01月W1大量區買權OI落在30,500點，賣權最大OI落在29,500點 ; 月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在28,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.38上升至1.62。VIX指數上升2.76至21.83。外資台指期買權淨金額3.08億元 ; 賣權淨金額0.02億元。整體選擇權籌碼面中性。