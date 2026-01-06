快訊

以為不吃添加物就健康？65歲女星「告別四毒」消除每天襲來的疲憊感

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

台積開低走揚 台股開跌171點後收斂跌幅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股6日開盤指數下跌171.39點，開盤指數為29,993.65點；多頭買盤逢低進場，跌勢收斂。台積電（2330）開盤價1,645，下跌25元。

群益投顧表示，眾利多消息不斷,加上除息資金陸續投入台股,只要未出現系統性黑天鵝,台股可望再續創新高。2.選股不選市,漲多個股需留意短線獲利賣壓、不宜追高,可挑選股價基期偏低或漲多拉回、營收獲利展望佳之績優股,擇優偏多靈活操作。

操作題材可留意：

1.台積電法說行情─台積電1月15日舉辦法說會，全球投資人樂觀期待；台積電2025年底於官網表示，2奈米製程如期於2025年第4季量產，採用第1代奈米片電晶體技術，提供全製程節點效能及功耗進步，生產基地位於新竹晶圓20廠與高雄晶圓22廠。在台積電遵守嚴格財務紀律前提下，2奈米製程擴產大量且快速，樂觀預期2026年底相關月產能可達8萬至10萬片，2027年底時月產能擴充至13萬至14萬片。

2.CES概念股─美國消費電子展(CES 2026)1月6至9日登場，預估有13萬人與4,500家廠商與會，本屆主題為 AI Forward，聚焦 AI 從雲端邁向邊緣應用，從 AI PC、AI 機器人、智慧家電、自駕車到企業解決方案,都倍受矚目。輝達、超微、英特爾等晶片巨頭將發布新一代 AI 運算平台；顯示技術與光通訊亦為本次大展重要亮點。

周一（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,977.18點，上漲594.79點、漲幅1.23%；S&P500指數上漲0.64%；那斯達克指數上漲0.69%；費半指數上漲1.07%。台積電ADR漲0.83%。

受美國動用軍力成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛激勵，美國能源類股如雪佛龍、埃克森美孚、康菲公司等重量級石油公司股價表現亮眼，軍工股包括通用動力與洛克希德・馬丁亦不遑多讓，帶動道瓊指數上漲594.79點創新高、漲幅1.23%。

三大法人周一集中市場合計買超27.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超76.4億元，投信賣超3.1億元，自營商（自行買賣）買超42.6億元，自營商（避險）買超64.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,219口至2,088口，其中，外資淨空單增加1,947口至25,101口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加233口至1,915口。

選擇權未平倉量部分，01月W1大量區買權OI落在30,500點，賣權最大OI落在29,500點 ; 月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在28,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.38上升至1.62。VIX指數上升2.76至21.83。外資台指期買權淨金額3.08億元 ; 賣權淨金額0.02億元。整體選擇權籌碼面中性。

台積電 AI

延伸閱讀

台股ETF受益人周增2.1萬人 主動式人氣最旺

台股衝破3萬點！新一代市值型ETF 含積量比拚 法人最愛排行榜出爐

主動ETF買0050、0052是為提高台積電權重！竹軒：也湊不到0050中的六成高

買0050還不如台積電（2330）就好嗎？Jet Lee：其實2024年初才明顯超車

相關新聞

大盤1天漲千點...空軍被慘嘎！狄驤指「大趨勢沒變無懼下跌」：但該降槓桿

無情的軋空盤，台股一天漲快一千點... 回頭看一個月前跌到季線的台股，當時有不少投資朋友認為台股要轉空，主因是看壞AI泡沫。 而我在那時分享所謂的AI泡沫只是正常估值修正，所以我會站買方。 不得不說，如今台股續創新高，算是我運氣好看對方向。

典型「拉積盤」…台股衝上3萬點 但個股哀鴻遍野

台積電、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股昨天大漲七五五點，指數站上三萬點大關，寫下三萬○一○五點的新篇章。台股創新高之際，市場卻呈現極端的「Ｋ型化」發展，昨天上市櫃合計下跌家數一三九八家，遠高於上漲的四○九家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股3萬點 專家：忠實反映經濟、社會M型化加速

台股衝破三萬點，但連續三年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、Ｍ型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數ＡＩ相關族群續獲益，多數非ＡＩ產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

台股3萬點 學者：K型經濟讓8成受薪階級壓力大

台股創新高，政大金融系教授殷乃平表示，半導體與ＡＩ等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；八○年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

台積開低走揚 台股開跌171點後收斂跌幅

台股6日開盤指數下跌171.39點，開盤指數為29,993.65點；多頭買盤逢低進場，跌勢收斂。台積電（2330）開盤價...

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

台股多頭急行軍衝關，昨（5）日由台積電再創天價領軍，大盤開高走高，終場收30,105點，首度站上「30K」，並創六大紀錄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。