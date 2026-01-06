AI改寫電子業季節效應 2026季季是旺季

回顧 2025 年市場並非一路順風，台股基金展現韌性，據嘉實資訊統計，2025年12月24~31日至少十檔台股基金淨值創歷史高，其中台中銀大發基金2025年多次突破前波高點，展現經理人台股研究實力。過往台股科技業第一季庫存調整進入淡季，但AI技術競賽縮短需求週期，估計台股淡季不淡成新常態。

加權指數2025年度漲幅25.74%，過程美關稅戰升溫考驗投資人信心，遇逆風能持續突破的台股基金，根據嘉實資訊統計至2025年12月31日，至少十檔台股基金淨值創高，其中，台中銀大發基金、瀚亞菁華基金及復華復華基金收割AI供應鏈或科技股好表現使淨值有斬獲，2026年AI台股企業獲利估雙位數正增長，趁勢布局相關基金幫您輕鬆配置台股。

投資操作上，台中銀大發基金研究團隊指出，慣例科技產業第4季因PC 與消費電子需求而進入旺季，第1季則因庫存調整而進入淡季，AI正改寫此季節性節奏，翻轉過去30年，科技景氣循環與消費性硬體綁定，以致2010 年智慧型手機因消費者每隔幾年買一次新設備，但AI擴張速度遠超過任何消費性產品，故AI 正改寫淡旺季格局，使得旺季更旺且淡季不淡。除此之外，傳產股看海外終端需求是否回暖，若美國ISM服務業指數攀升代表景氣熱絡，受惠類股例如台廠自行車及製鞋業外銷，以及汽車零組件等。