AI改寫電子業季節效應 2026季季是旺季

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一周十檔台股基金淨值創成立新高（資料來源 : 嘉實資訊）
回顧 2025 年市場並非一路順風，台股基金展現韌性，據嘉實資訊統計，2025年12月24~31日至少十檔台股基金淨值創歷史高，其中台中銀大發基金2025年多次突破前波高點，展現經理人台股研究實力。過往台股科技業第一季庫存調整進入淡季，但AI技術競賽縮短需求週期，估計台股淡季不淡成新常態。

加權指數2025年度漲幅25.74%，過程美關稅戰升溫考驗投資人信心，遇逆風能持續突破的台股基金，根據嘉實資訊統計至2025年12月31日，至少十檔台股基金淨值創高，其中，台中銀大發基金、瀚亞菁華基金及復華復華基金收割AI供應鏈或科技股好表現使淨值有斬獲，2026年AI台股企業獲利估雙位數正增長，趁勢布局相關基金幫您輕鬆配置台股。

投資操作上，台中銀大發基金研究團隊指出，慣例科技產業第4季因PC 與消費電子需求而進入旺季，第1季則因庫存調整而進入淡季，AI正改寫此季節性節奏，翻轉過去30年，科技景氣循環與消費性硬體綁定，以致2010 年智慧型手機因消費者每隔幾年買一次新設備，但AI擴張速度遠超過任何消費性產品，故AI 正改寫淡旺季格局，使得旺季更旺且淡季不淡。除此之外，傳產股看海外終端需求是否回暖，若美國ISM服務業指數攀升代表景氣熱絡，受惠類股例如台廠自行車及製鞋業外銷，以及汽車零組件等。

大盤1天漲千點...空軍被慘嘎！狄驤指「大趨勢沒變無懼下跌」：但該降槓桿

無情的軋空盤，台股一天漲快一千點... 回頭看一個月前跌到季線的台股，當時有不少投資朋友認為台股要轉空，主因是看壞AI泡沫。 而我在那時分享所謂的AI泡沫只是正常估值修正，所以我會站買方。 不得不說，如今台股續創新高，算是我運氣好看對方向。

典型「拉積盤」…台股衝上3萬點 但個股哀鴻遍野

台積電、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股昨天大漲七五五點，指數站上三萬點大關，寫下三萬○一○五點的新篇章。台股創新高之際，市場卻呈現極端的「Ｋ型化」發展，昨天上市櫃合計下跌家數一三九八家，遠高於上漲的四○九家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股3萬點 專家：忠實反映經濟、社會M型化加速

台股衝破三萬點，但連續三年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、Ｍ型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數ＡＩ相關族群續獲益，多數非ＡＩ產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

台股3萬點 學者：K型經濟讓8成受薪階級壓力大

台股創新高，政大金融系教授殷乃平表示，半導體與ＡＩ等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；八○年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

台積開低走揚 台股開跌171點後收斂跌幅

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

