道瓊創高、台股首登3萬點 投顧：元月行情樂觀

美股4大指數走揚，道瓊再創新高，台股5日在台積電領軍大漲110元，寫1695元新紀錄下，帶動指數衝3萬點，終場收30105.04點，漲755.23點，創史上新高；投顧指出，市場對元月展望樂觀，正向看待台積電法說行情，預期短線外資和投信偏多布局。

美國1月3日發起軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，能源類股今天應聲飆漲，華爾街股市4大指數全部走揚，其中道瓊工業指數收盤再創歷史新高。

道瓊工業指數勁揚594.79點或1.23%；標準普爾500指數上漲43.58點或0.64%；那斯達克指數揚升160.19點或0.69%；費城半導體指數攀漲78.98點或1.07%。

台積電美國存託憑證（ADR）今天續漲，不過漲幅縮小至0.83%，收在322.25美元。

台積電5日盤中大漲110元，寫下1695元的新紀錄，並領軍聯發科、記憶體族群及高價股衝鋒，帶動台股衝上3萬點，盤中攻至30339.32點；終場加權指數收30105.04點，大漲755.23點，收盤創史上新高，首次站穩3萬點關卡。

三大法人5日合計買超31.85億元，其中，自營商買超107.49億元，投信買超0.79億元，外資及陸資賣超76.43億元。

投顧分析指出，美股期貨因委內瑞拉政局劇變呈現拉鋸，市場也對美國聯準會（Fed）降息預期再起，再加上新訂單與出口訂單小幅回升、就業指數略升，緩和市場對地緣政治風險及景氣急劇惡化的擔憂，終場美股主要指數全數上漲作收。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股5日首次站上3萬點，並創多項新紀錄，顯示市場對元月展望樂觀，並正向看待台積電15日將舉辦的法人說明會行情，預期短線外資和投信仍偏多布局，提防回檔訊號。