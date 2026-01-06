快訊

以為不吃添加物就健康？65歲女星「告別四毒」消除每天襲來的疲憊感

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

道瓊創高、台股首登3萬點 投顧：元月行情樂觀

中央社／ 台北6日電

美股4大指數走揚，道瓊再創新高，台股5日在台積電領軍大漲110元，寫1695元新紀錄下，帶動指數衝3萬點，終場收30105.04點，漲755.23點，創史上新高；投顧指出，市場對元月展望樂觀，正向看待台積電法說行情，預期短線外資和投信偏多布局。

美國1月3日發起軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，能源類股今天應聲飆漲，華爾街股市4大指數全部走揚，其中道瓊工業指數收盤再創歷史新高。

道瓊工業指數勁揚594.79點或1.23%；標準普爾500指數上漲43.58點或0.64%；那斯達克指數揚升160.19點或0.69%；費城半導體指數攀漲78.98點或1.07%。

台積電美國存託憑證（ADR）今天續漲，不過漲幅縮小至0.83%，收在322.25美元。

台積電5日盤中大漲110元，寫下1695元的新紀錄，並領軍聯發科、記憶體族群及高價股衝鋒，帶動台股衝上3萬點，盤中攻至30339.32點；終場加權指數收30105.04點，大漲755.23點，收盤創史上新高，首次站穩3萬點關卡。

三大法人5日合計買超31.85億元，其中，自營商買超107.49億元，投信買超0.79億元，外資及陸資賣超76.43億元。

投顧分析指出，美股期貨因委內瑞拉政局劇變呈現拉鋸，市場也對美國聯準會（Fed）降息預期再起，再加上新訂單與出口訂單小幅回升、就業指數略升，緩和市場對地緣政治風險及景氣急劇惡化的擔憂，終場美股主要指數全數上漲作收。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股5日首次站上3萬點，並創多項新紀錄，顯示市場對元月展望樂觀，並正向看待台積電15日將舉辦的法人說明會行情，預期短線外資和投信仍偏多布局，提防回檔訊號。

台積電 美國聯準會

延伸閱讀

買0050還不如台積電（2330）就好嗎？Jet Lee：其實2024年初才明顯超車

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

台積神勇 目標價愈拱愈高…內外資最高喊到2,400元

台積電股價1,670元 張忠謀身價估突破2,000億

相關新聞

大盤1天漲千點...空軍被慘嘎！狄驤指「大趨勢沒變無懼下跌」：但該降槓桿

無情的軋空盤，台股一天漲快一千點... 回頭看一個月前跌到季線的台股，當時有不少投資朋友認為台股要轉空，主因是看壞AI泡沫。 而我在那時分享所謂的AI泡沫只是正常估值修正，所以我會站買方。 不得不說，如今台股續創新高，算是我運氣好看對方向。

典型「拉積盤」…台股衝上3萬點 但個股哀鴻遍野

台積電、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股昨天大漲七五五點，指數站上三萬點大關，寫下三萬○一○五點的新篇章。台股創新高之際，市場卻呈現極端的「Ｋ型化」發展，昨天上市櫃合計下跌家數一三九八家，遠高於上漲的四○九家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股3萬點 專家：忠實反映經濟、社會M型化加速

台股衝破三萬點，但連續三年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、Ｍ型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數ＡＩ相關族群續獲益，多數非ＡＩ產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

台股3萬點 學者：K型經濟讓8成受薪階級壓力大

台股創新高，政大金融系教授殷乃平表示，半導體與ＡＩ等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；八○年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

台積開低走揚 台股開跌171點後收斂跌幅

台股6日開盤指數下跌171.39點，開盤指數為29,993.65點；多頭買盤逢低進場，跌勢收斂。台積電（2330）開盤價...

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

台股多頭急行軍衝關，昨（5）日由台積電再創天價領軍，大盤開高走高，終場收30,105點，首度站上「30K」，並創六大紀錄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。