大盤1天漲千點...空軍被慘嘎！狄驤指「大趨勢沒變無懼下跌」：但該降槓桿

＊原文時間1月5日。

無情的軋空盤，台股一天漲快一千點...

回頭看一個月前跌到季線的台股，當時有不少投資朋友認為台股要轉空，主因是看壞AI泡沫。

而我在那時分享所謂的AI泡沫只是正常估值修正，所以我會站買方。

不得不說，如今台股續創新高，算是我運氣好看對方向。

但除了運氣之外更重要的是紀律，如果我看錯了跌破季線就是停損走人。

否則，不少投資人都有「認為太高了該跌」的想法，這種想法會導致投資人不願停損空單，結果就是如今的台股一天一千點。

隨時做好認輸的準備，只有市場是正確的。

說真的，只要大趨勢沒變，跌下來我不怕，漲太快比較嚇人，是時候降槓桿了...

