台股3萬點 學者：K型經濟讓8成受薪階級壓力大

台股創新高，政大金融系教授殷乃平表示，半導體與ＡＩ等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；八○年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

殷乃平說，股市表面繁榮，實際是社會資源被單一產業吸走，其他產業市場萎縮停滯。當高科技與電子業獲利亮眼、股價上漲，企業更容易取得資金擴張，員工薪資與分紅同步成長；相較之下，其他產業因資金與市場被排擠，發展受限，逐漸成為弱勢產業。

他形容，類似美國近年「Ｋ型經濟」，約兩成高科技與資本密集族群推動經濟成長，但六成一般薪資家庭必須承受高通膨與失業壓力；而台灣情況更集中，高科技從業人口可能僅約一成，其餘八成多為一般受薪階級，加薪有限，卻要面對生活成本持續上升。

台經院院長張建一指出，當前台股大漲多由台積電與ＡＩ伺服器供應鏈帶動，部分傳產如工具機、鋼鐵與石化業，的確表現相對疲弱，但並非所有傳統產業都陷入困境，如華城、中興電等受惠於ＡＩ帶動的強勁電力需求，表現非常強勢；反觀標準型的泛用樹脂或傳統鋼鐵，若無特殊規格，難以與中國大陸受政府補貼的低價產品競爭。

張建一說，中國大陸傾銷問題短期不會消失，台商必須發展具有差異化、特殊規格的產品，或將ＡＩ服務導入生產製程與服務流程，才有機會區隔陸製產品。此外，ＡＩ產業表現突出，帶動營所稅、營業稅與證交稅，政府也可將這些稅收短期補助受關稅與傾銷衝擊的廠商，建立良性循環機制。