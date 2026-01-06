台股3萬點 專家：忠實反映經濟、社會Ｍ型化加速

台股衝破三萬點，但連續三年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、Ｍ型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數ＡＩ相關族群續獲益，多數非ＡＩ產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

上市公司去年營收表現亮眼，即使進入九至十一月的傳統淡季，整體營收仍屢創新高。但蔡明翰表示，問題不在於整體好不好，而在於成長高度集中，ＡＩ相關族群如晶圓代工、先進封裝、ＡＩ伺服器與供應鏈，營收年增普遍達二至三成，但鋼鐵、塑化、紡織、百貨等非ＡＩ產業，營收卻年減近兩成，結構分化極為明顯。

蔡明翰說，當前社會的財富分配，有錢人不多，但掌握的資源與財富極大，平均數因此持續上升；股市也是如此，少數ＡＩ權值股推升指數，但多數公司股價仍在年線以下，不少投資人對指數創高無感，ＡＩ成為資本市場最強的吸金機器，也加速股市的分歧走勢。ＡＩ快速發展，讓原本就具競爭優勢的企業與產業倍數成長，弱勢產業即便導入ＡＩ，改善幅度也有限，差距也會再擴大。

ＡＩ股與非ＡＩ股的營收及股價表現呈現巨大差異，不僅在集中市場明顯可見，以生技及ＩＣ設計為主的櫃買市場也備受排擠。上市股票近三年指數漲幅都在兩成五以上，櫃買指數二○二三年漲幅還有近三成，但ＡＩ爆發的二○二四年及二○二五年，漲幅卻都不到一成，市場資金高度集中，較少有ＡＩ支撐的櫃買指數，漲幅自然受限。

富邦投顧董事長陳奕光表示，雖然櫃買市場沒有台積電供應鏈，漲勢不如集中市場，但今年預期ＩＣ設計會有表現機會，因為雲端巨頭為了降低成本及對輝達的依賴，積極發展ＡＳＩＣ，ＩＣ設計廠商預料將成受惠者。