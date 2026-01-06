典型拉積盤…台股衝上3萬點 但個股哀鴻遍野

台積電、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股昨天大漲七五五點，指數站上三萬點大關，寫下三萬○一○五點的新篇章。台股創新高之際，市場卻呈現極端的「Ｋ型化」發展，昨天上市櫃合計下跌家數一三九八家，遠高於上漲的四○九家，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股今年前兩個交易日接連突破「29Ｋ」、「30Ｋ」，幾乎都來自台積電的貢獻。台積電昨漲八十五元，收在一六七○元新天價，貢獻大盤約六八○點，成為典型「拉積盤」。目前一九四七家上市櫃公司，僅約百分之卅五、六八四家股價在年線之上，六成五的公司股價仍低於年線。法人指出，許多操作中小型股的投資人對三萬點大關「無感」，甚至是「賺了指數、賠了價差」。

台股昨盤中最高大漲九九○點，來到三萬○三三九點，再創盤中新高價，終場上漲七五五點為史上第六大漲點。昨天總成交金額高達八○○七億元，史上首度超過八千億元，也創新高；上市櫃公司市值也來到一○五點四五兆元新高點。

CMoney統計，台股加權指數在一九八九年六月十九日首度站上一萬點，二○二四年三月廿一日才站上兩萬點，耗時八九七二個交易日。從兩萬點到三萬點則花了四三七個交易日，主要推力是以台積電為首的ＡＩ概念股。

分析師指出，台股昨天資金幾乎都流到大型電子權值股，電子類股占大盤成交金額比重超過七成五，雖激勵加權指數走揚，櫃買指數卻下跌百分之○點八五，終結日線連九紅。

市場人士分析，指數過度集中並非健康現象，反映產業發展與資金配置的不均衡。近兩年台股表現高度「沾ＡＩ就強」，但傳統產業股價往下探，形成「指數很熱、很多股票很冷」的矛盾。

第一金投顧董事長黃詣庭說，台股仍有高點可期，但短線急漲，已出現均線乖離，需防範漲多回檔；華南投顧董事長呂仁傑也建議投資人要留意獲利回吐賣壓。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇說，美國情況也差不多，漲勢分配不均並非台灣獨有。

國安基金執行秘書阮清華說，目前ＡＩ、高速運算熱潮，台灣站在對的一方，產業未來發展好；國安基金尊重市場，不會壓抑台股，退場與否則由委員會決議。

民進黨立委李坤城說，台積電對台股貢獻很大，要避免「一個人的武林」。阮清華表示，政府希望產業平衡，現在有點產業兩極化味道，盼協助相對傳統的產業升級。

證交所董事長林修銘說，除了外資在耶誕假期結束買盤已回流，內資參與台股也相當活躍，尤其ＥＴＦ（指數股票型基金）投資者愈來愈多，也助益台股大盤的表現，金融股也有不錯表現。證交所將提出「價值提升計畫」，借鏡新加坡作法，透過政府和外資共同合作方式籌募更多資金，投資有潛力公司，改善台股失衡現象。