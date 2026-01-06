上市櫃股價陷入「K型化」 下跌家數1,398家 遠多於上漲的409家
加權指數昨（5）日跳空開高，終場狂飆755點，30,105點，正式站上「30K」大關。然而，在3萬點的背後，上市櫃公司股價卻呈現極端「K型化」發展，統計顯示，昨日台股下跌家數高達1,398家，遠多於上漲的409家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」的強烈反差。
台股兩個交易日接連突破「29K」、「30K」，幾乎都來自台積電貢獻的漲點。台積電（2330）昨漲85元，收在1,670元，單一成分股便貢獻大盤720點，幾乎包辦加權指數全部漲點。數據顯示，目前全台1,947家上市櫃公司中，僅有約35％、684家股價在年線之上，換言之，高達六成五的公司股價仍低於年線。
法人指出，這導致許多操作中小型股的投資人對3萬點大關完全「無感」，甚至陷入「賺了指數、賠了價差」窘境。
儘管大盤呈現K型分化的狀況，但在2025年4月25日至2026年1月5日這段加權指數上漲逾1萬點的期間，仍然有部分績優個股成功乘風而起。
觀察漲幅前20大的個股名單，可發現上漲動能高度集中記憶體族群、半導體與PCB上游關鍵材料等兩大產業。
