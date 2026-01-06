快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

上市櫃股價陷入「K型化」 下跌家數1,398家 遠多於上漲的409家

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

加權指數昨（5）日跳空開高，終場狂飆755點，30,105點，正式站上「30K」大關。然而，在3萬點的背後，上市櫃公司股價卻呈現極端「K型化」發展，統計顯示，昨日台股下跌家數高達1,398家，遠多於上漲的409家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」的強烈反差。

台股兩個交易日接連突破「29K」、「30K」，幾乎都來自台積電貢獻的漲點。台積電（2330）昨漲85元，收在1,670元，單一成分股便貢獻大盤720點，幾乎包辦加權指數全部漲點。數據顯示，目前全台1,947家上市櫃公司中，僅有約35％、684家股價在年線之上，換言之，高達六成五的公司股價仍低於年線。

法人指出，這導致許多操作中小型股的投資人對3萬點大關完全「無感」，甚至陷入「賺了指數、賠了價差」窘境。

儘管大盤呈現K型分化的狀況，但在2025年4月25日至2026年1月5日這段加權指數上漲逾1萬點的期間，仍然有部分績優個股成功乘風而起。

觀察漲幅前20大的個股名單，可發現上漲動能高度集中記憶體族群、半導體與PCB上游關鍵材料等兩大產業。

延伸閱讀

台積電 個股

延伸閱讀

高檢署再揪台積電1內鬼追加起訴 智慧法院：預計最快本周移審

台股飆歷史新高點位、站上三萬大關！法人指出：這缺口沒破 長多不變

台股衝破3萬點！阿格力高喊「媽媽樂」…公開6檔持股cover全場

台股攻三萬點全靠台積電 台積會漲到哪？法人最新目標價喊到2400

相關新聞

典型「拉積盤」…台股衝上3萬點 但個股哀鴻遍野

台積電、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股昨天大漲七五五點，指數站上三萬點大關，寫下三萬○一○五點的新篇章。台股創新高之際，市場卻呈現極端的「Ｋ型化」發展，昨天上市櫃合計下跌家數一三九八家，遠高於上漲的四○九家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股3萬點 專家：忠實反映經濟、社會M型化加速

台股衝破三萬點，但連續三年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、Ｍ型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數ＡＩ相關族群續獲益，多數非ＡＩ產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

台股3萬點 學者：K型經濟讓8成受薪階級壓力大

台股創新高，政大金融系教授殷乃平表示，半導體與ＡＩ等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；八○年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

台股多頭急行軍衝關，昨（5）日由台積電再創天價領軍，大盤開高走高，終場收30,105點，首度站上「30K」，並創六大紀錄...

台積神勇 目標價愈拱愈高…內外資最高喊到2,400元

台股昨（5）日不但再創歷史新高，在台積電「一個人的武林」帶動下，首度突破並收在3萬點大關。台積電昨日漲逾半根停板，盤中攻...

阮清華：國安基金退場前不賣股…強調尊重市場機制 不會「壓盤」

台積電昨（5）日帶著台股一起創高，國安基金是否逢高調節受關注，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華昨日出席立法院備詢時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。