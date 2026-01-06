台股30,000點達陣 三大內資買盤 多頭主力

台股昨（5）日30,000點提前達陣，但外資意外賣超76.4億元，引發熱議。法人推測，多頭資金主要來自三大內資買盤，包括回補先前部位的壽險資金、持續偏多操作的自營商，及採短線進出作價策略為主的中實戶。

Aletheia Capital、 高盛等外資賣方接連將台積電（2330）最高喊上2,400元目標價，帶動台股昨日「積」情四射，鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、壽險雙雄等前幾大權值股漲幅亦達1.0%至5.4%不等。

原本市場評估大型股一片紅通通，主要買盤應該來自認錯回補的外資，但盤後資料顯示，外資卻反向調節76.4億元，連二賣，其中，賣超金額最多就是台積電92.3億元，南亞科、京元電子、華邦電等半導體股亦遭提款24.6至31.6億元。

內資方面，投信單日賣超3.1億元，連七賣；自營商買超107.4億元，連二買，自行買賣部位則是敲進42.6億元；八大公股行庫逢高調節18.2億元，連七賣。