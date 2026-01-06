台股衝破30,000點大關 四大投顧：盯四多四空

台股昨（5）日衝破30,000點大關，市場關切多頭延續力道。凱基、統一、第一金、台新等四大投顧名師認為，短線漲多震盪難免，可能在30,000點附近來回測試，但即使拉回幅度有限，本波不宜預設高點，後市密切觀察「四多、四空」。

綜合各市場名師看法，台股目前四大利多因素，除台積電法說可望釋出調高資本支出等正面訊息，及先前逢高調節的外資，可望陸續回補外，還有AI趨勢不變帶動企業獲利上修、技術線型延續中長多架構等。

不過，在市場一片樂觀之餘，需留意四大利空因素，包括台股基期高於美那斯達克指數、本波急漲後累積不少獲利賣壓、KD及RSI等技術指標位於高檔超買區、美國消費電子展（CES）利多可能提前反應等。

「護國神山」台積電（2330）登高一呼，台股本波自回測季線開始反彈以來，由「驚驚漲」轉為「急行軍」走勢，昨日最高攻抵30,339點，收在30,105點，距離大多數本土投顧預期的第1季甚至2026年全年高點近在咫尺，多頭行情是否到頂受到市場矚目。

凱基投顧董事長朱晏民分析，第1季利空條件有限，隨市場進場押寶台積電法說行情，放大短線波動幅度，先前預估第1季高點30,000點目標已提前達標，研判多空籌碼良性換手後，本波多頭行情仍可一路走到季底，建議忽略短期雜音，利用修正布局人工智慧（AI）供應鏈。

統一投顧董事長黎方國指出，台股現階段多頭可用之兵不少，包括CES、台積電法說、美大型科技股財報等將陸續登場，大盤技術面呈現多頭排列，在趨勢改變前不必預設高點，拉回找買點仍是最順勢的操作邏輯。

台股自2025年12月18日波段低點27,350點反彈以來，至昨日高點止，累計上漲2,988點，且與月線或季線正乖離不小，加上櫃買市場及光通訊等中小型題材股收黑，第一金投顧董事長黃詣庭提醒，短線醞釀拉回風險，但中長期架構偏多，跌幅應屬有限。