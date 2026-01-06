台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

台股多頭急行軍衝關，昨（5）日由台積電（2330）再創天價領軍，大盤開高走高，終場收30,105點，首度站上「30K」，並創六大紀錄。法人指出，台積電法說會押寶行情升溫，台股短線或將震盪，但未來高點不設限。

隨台積電ADR上周五強漲，台股昨日開盤跳空大漲430點至29,779點，之後一路走高，盤中最高急漲990點，來到30,339點，再創盤中新天價，終場漲755點，為史上第六大漲點，收在30,105點，為台股首度站上3萬點，是台股昨日創下的第一項紀錄。

第二項紀錄是昨日成交金額首度超過8,000億元、達8,007億元。第三項紀錄為台股市值再寫新猷，其中，集中市場市值98.06兆元創新高，加上櫃買市場市值7.39兆元，合計105.45兆元，為歷來首見。

據統計，台股加權指數在1989年6月19日首度站上1萬點，收在10,105點，到2024年3月21日才站上2萬點，收在20,199點，花了8,972個交易日。從2萬點到3萬點僅花437個交易日，且「29K」到「30K」僅差一個交易日，主因以台積電為首的AI概念股大放異采，帶領台股頻創新高。

另外，台指期昨勁揚834點收30,313點，與現貨正價差達207.96點，隱含市場仍看好台股後市。

第四項紀錄為權王台積電再登天價，昨日盤中一度狂漲110元，最高來到1,695元的盤中歷史最高價，進逼1,700元，終場大漲85元，收在1,670元新天價；市值43.3兆元亦創高，單日大增2.2兆元。台積電昨日強漲5.3%，帶動電子類股指數漲3.4%收在歷史新高，都大幅領先加權指數的2.5%漲幅。

第五項紀錄為千金股檔數創新高。台達電與印能科技兩檔加入千金股俱樂部，成員擴增至29檔，即將挑戰30千金。另外，穎崴漲5.7%，收3,060元，3,000元以上的千金股因而增至六檔。

第六項是ETF，台股ETF規模首度衝上4兆元大關，攀升至4.01兆元。其中，ETF股王元大台灣50正2（00631L）漲5.5%領漲所有ETF，收396.2元新高，盤中400.35元也是新高價，為首檔衝上400元ETF。

三大法人昨日合計買超27.9億元。其中，外資轉賣超76.4億元，在台指期未平倉淨空單增加1,947口至25,101口，期現貨同步放空。另外，投信賣超3.1億元，連七賣；自營商買超107.4億元，連二買。