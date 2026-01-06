快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

聽新聞
0:00 / 0:00

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。記者陳正興／攝影
台股示意圖。記者陳正興／攝影

台股多頭急行軍衝關，昨（5）日由台積電（2330）再創天價領軍，大盤開高走高，終場收30,105點，首度站上「30K」，並創六大紀錄。法人指出，台積電法說會押寶行情升溫，台股短線或將震盪，但未來高點不設限。

隨台積電ADR上周五強漲，台股昨日開盤跳空大漲430點至29,779點，之後一路走高，盤中最高急漲990點，來到30,339點，再創盤中新天價，終場漲755點，為史上第六大漲點，收在30,105點，為台股首度站上3萬點，是台股昨日創下的第一項紀錄。

第二項紀錄是昨日成交金額首度超過8,000億元、達8,007億元。第三項紀錄為台股市值再寫新猷，其中，集中市場市值98.06兆元創新高，加上櫃買市場市值7.39兆元，合計105.45兆元，為歷來首見。

據統計，台股加權指數在1989年6月19日首度站上1萬點，收在10,105點，到2024年3月21日才站上2萬點，收在20,199點，花了8,972個交易日。從2萬點到3萬點僅花437個交易日，且「29K」到「30K」僅差一個交易日，主因以台積電為首的AI概念股大放異采，帶領台股頻創新高。

另外，台指期昨勁揚834點收30,313點，與現貨正價差達207.96點，隱含市場仍看好台股後市。

第四項紀錄為權王台積電再登天價，昨日盤中一度狂漲110元，最高來到1,695元的盤中歷史最高價，進逼1,700元，終場大漲85元，收在1,670元新天價；市值43.3兆元亦創高，單日大增2.2兆元。台積電昨日強漲5.3%，帶動電子類股指數漲3.4%收在歷史新高，都大幅領先加權指數的2.5%漲幅。

第五項紀錄為千金股檔數創新高。台達電與印能科技兩檔加入千金股俱樂部，成員擴增至29檔，即將挑戰30千金。另外，穎崴漲5.7%，收3,060元，3,000元以上的千金股因而增至六檔。

第六項是ETF，台股ETF規模首度衝上4兆元大關，攀升至4.01兆元。其中，ETF股王元大台灣50正2（00631L）漲5.5%領漲所有ETF，收396.2元新高，盤中400.35元也是新高價，為首檔衝上400元ETF。

三大法人昨日合計買超27.9億元。其中，外資轉賣超76.4億元，在台指期未平倉淨空單增加1,947口至25,101口，期現貨同步放空。另外，投信賣超3.1億元，連七賣；自營商買超107.4億元，連二買。

台積電 台股

延伸閱讀

台積電鉅額交易一天內刷新歷史十大天價 拉抬台股成交值首破8,000億元

台股首度站上3萬點 金管會揭開戶50歲以上占近半

台積電開紅盤以來連兩天飆天價 外資不埋單？反而是連2賣

台股飆歷史新高點位、站上三萬大關！法人指出：這缺口沒破 長多不變

相關新聞

典型「拉積盤」…台股衝上3萬點 但個股哀鴻遍野

台積電、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股昨天大漲七五五點，指數站上三萬點大關，寫下三萬○一○五點的新篇章。台股創新高之際，市場卻呈現極端的「Ｋ型化」發展，昨天上市櫃合計下跌家數一三九八家，遠高於上漲的四○九家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股3萬點 專家：忠實反映經濟、社會M型化加速

台股衝破三萬點，但連續三年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、Ｍ型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數ＡＩ相關族群續獲益，多數非ＡＩ產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

台股3萬點 學者：K型經濟讓8成受薪階級壓力大

台股創新高，政大金融系教授殷乃平表示，半導體與ＡＩ等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；八○年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

台股多頭急行軍衝關，昨（5）日由台積電再創天價領軍，大盤開高走高，終場收30,105點，首度站上「30K」，並創六大紀錄...

台積神勇 目標價愈拱愈高…內外資最高喊到2,400元

台股昨（5）日不但再創歷史新高，在台積電「一個人的武林」帶動下，首度突破並收在3萬點大關。台積電昨日漲逾半根停板，盤中攻...

阮清華：國安基金退場前不賣股…強調尊重市場機制 不會「壓盤」

台積電昨（5）日帶著台股一起創高，國安基金是否逢高調節受關注，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華昨日出席立法院備詢時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。