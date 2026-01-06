快訊

經濟日報／ 記者魏興中黃彥宏、編譯劉忠勇／綜合報導
台北股市昨天在台積電帶動下，加權指數站上3萬點歷史新高。記者陳易辰／攝影
台北股市昨天在台積電帶動下，加權指數站上3萬點歷史新高。記者陳易辰／攝影

台股昨（5）日不但再創歷史新高，在台積電「一個人的武林」帶動下，首度突破並收在3萬點大關。台積電昨日漲逾半根停板，盤中攻上1,695元，終收1,670元、市值站上43.3兆元，各項數據均創歷史新猷。

台積電（2330）的後市仍備受看好，主因今年來內外資紛紛按讚並調高目標價，其中，最高喊出2,400元，由此看來台積電為來仍有可為。

台積電周一股價大漲85元，漲幅5.4%，收在1,670元歷史新高價位，盤後鉅額交易更一舉刷新前十大歷史新高價，最高價達到1,694.83元，創下新天價紀錄；成交金額1,268.8億元，占大盤總成交量15.8%。

台積電近來股價強勢走揚，主要是2026年開年來短短五天不斷有內外資法人提出正向觀點加持，其中尤以Aletheia資本將目標價上調至2,400元居內外資最高、及高盛調高至2,330元居次高，最受市場矚目與熱議。

Aletheia資本指出，無論雲端服務供應商（CSP）優先發展自製ASIC、超微市占率提升，或輝達持續快速成長，這些趨勢最終都高度仰賴台積電的晶圓代工服務，帶動台積電長期展望正向樂觀。

短期來看，Aletheia資本認為，台積電優於季節性的首季表現，將帶動今年更強勁的成長動能，因此給予「買進」評等，並上調今年每股稅後純益（EPS）至97元，高出市場共識25%，目標價由2,100元上調至2,400元，居內外資最高。

高盛證券同樣建議「買進」台積電，並將目標價由1,720元大升至2,330元，居內外資次高，主要是基於AI將成為台積電的多年成長引擎，帶動台積電的營收與資本支出將加速增長，2026至2028年的總資本支出將超過1,500億美元。

高盛半導體產業分析師呂昆霖認為，儘管台積電資本支出增加且產能持續擴張，但毛利率結構性改善，2026、2027年的毛利率分別為60.4%和60.6%，推動2027年EPS將首次突破100元大關，因而持續正向看好。

高盛除看好台積電外，在最新釋出的「2026年投資展望：十大關鍵投資趨勢」重磅報告中，更點名包括半導體、AI伺服器、光收發模組等十大趨勢，並喊買台積電、日月光投控、鴻海、緯創、緯穎等共計25檔台廠。

其他今年出具最新報告，看好台積電並調高目標價的機構法人，還包括凱基及群益投顧均升至2,020元等。據彭博統計，分析師平均預測台積電未來一年目標價為1,675元。

延伸閱讀

台積電鉅額交易一天內刷新歷史十大天價 拉抬台股成交值首破8,000億元

高檢署再揪台積電1內鬼追加起訴 智慧法院：預計最快本周移審

台積電開紅盤以來連兩天飆天價 外資不埋單？反而是連2賣

竊取台積電2奈米核心技術…高檢署再揪出1內鬼 今起訴求刑8年

相關新聞

典型「拉積盤」…台股衝上3萬點 但個股哀鴻遍野

台積電、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股昨天大漲七五五點，指數站上三萬點大關，寫下三萬○一○五點的新篇章。台股創新高之際，市場卻呈現極端的「Ｋ型化」發展，昨天上市櫃合計下跌家數一三九八家，遠高於上漲的四○九家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股3萬點 專家：忠實反映經濟、社會M型化加速

台股衝破三萬點，但連續三年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、Ｍ型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數ＡＩ相關族群續獲益，多數非ＡＩ產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

台股3萬點 學者：K型經濟讓8成受薪階級壓力大

台股創新高，政大金融系教授殷乃平表示，半導體與ＡＩ等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；八○年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

台股多頭急行軍衝關，昨（5）日由台積電再創天價領軍，大盤開高走高，終場收30,105點，首度站上「30K」，並創六大紀錄...

台積神勇 目標價愈拱愈高…內外資最高喊到2,400元

台股昨（5）日不但再創歷史新高，在台積電「一個人的武林」帶動下，首度突破並收在3萬點大關。台積電昨日漲逾半根停板，盤中攻...

阮清華：國安基金退場前不賣股…強調尊重市場機制 不會「壓盤」

台積電昨（5）日帶著台股一起創高，國安基金是否逢高調節受關注，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華昨日出席立法院備詢時...

