股王信驊去年12月營收 寫三紀錄

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

受惠AI伺服器拉貨力道續強，加上載板供應轉順，股王信驊（5274）昨（5）日公布去年12月合併營收8.72億元，創新高，月增3.8%，年增18.37%，公司看好本季營收可望續揚，再創單季新紀錄。

信驊去年第4季合併營收24.43億元，季增4.85%，年增16.11%；2025年全年營收90.85億元，年增40.64%。去年第4季單季及去年全年營收同步改寫新猷。法人指出，信驊搭上AI伺服器、通用伺服器雙雙大成長列車，激勵去年營收創新紀錄，去年股價在法人買盤追價下，全年飆漲3,935元，漲幅高達1.18倍，突破7,000元大關，改寫台股新頁。信驊昨日股價收7,105元，下跌150元、跌幅2.07%。

展望後市，信驊看好，依在手訂單來看，今年第1季營收將續創新高，預估達26億元至27億元，年增25%至30%，目前訂單已看到第2季，且下半年通常是通用伺服器與AI伺服器新平台上市期間，有利該公司新品「AST2700」出貨。

據了解，信驊新一代AST2700產品已在去年送樣給客戶，量產版本預計本季亮相，尤其因AST2700採用DDR5，相較AST2600採用DDR4更具優勢，可望讓客戶加速採用，預期AST2700今年營收比重可達10％至15%。信驊透露，既有AST2600產品仍為主要營收來源，AST2750亦已在多個CPU平台取得採用。

外資正向看待信驊2026年營運將迎來新一波強勁成長，動能包括既有客戶因伺服器平台升級，從AST2600大幅轉向AST2700系列，帶動BMC市占率提升；AST2700與AST2750預計今年第2季起放量，其AST2750因支援雙節點架構更受青睞，產品單價（ASP）較AST2700高。

典型「拉積盤」…台股衝上3萬點 但個股哀鴻遍野

台積電、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股昨天大漲七五五點，指數站上三萬點大關，寫下三萬○一○五點的新篇章。台股創新高之際，市場卻呈現極端的「Ｋ型化」發展，昨天上市櫃合計下跌家數一三九八家，遠高於上漲的四○九家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股3萬點 專家：忠實反映經濟、社會M型化加速

台股衝破三萬點，但連續三年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、Ｍ型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數ＡＩ相關族群續獲益，多數非ＡＩ產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

台股3萬點 學者：K型經濟讓8成受薪階級壓力大

台股創新高，政大金融系教授殷乃平表示，半導體與ＡＩ等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；八○年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

台股多頭急行軍衝關，昨（5）日由台積電再創天價領軍，大盤開高走高，終場收30,105點，首度站上「30K」，並創六大紀錄...

台積神勇 目標價愈拱愈高…內外資最高喊到2,400元

台股昨（5）日不但再創歷史新高，在台積電「一個人的武林」帶動下，首度突破並收在3萬點大關。台積電昨日漲逾半根停板，盤中攻...

阮清華：國安基金退場前不賣股…強調尊重市場機制 不會「壓盤」

台積電昨（5）日帶著台股一起創高，國安基金是否逢高調節受關注，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華昨日出席立法院備詢時...

