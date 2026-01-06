股王信驊去年12月營收 寫三紀錄

受惠AI伺服器拉貨力道續強，加上載板供應轉順，股王信驊（5274）昨（5）日公布去年12月合併營收8.72億元，創新高，月增3.8%，年增18.37%，公司看好本季營收可望續揚，再創單季新紀錄。

信驊去年第4季合併營收24.43億元，季增4.85%，年增16.11%；2025年全年營收90.85億元，年增40.64%。去年第4季單季及去年全年營收同步改寫新猷。法人指出，信驊搭上AI伺服器、通用伺服器雙雙大成長列車，激勵去年營收創新紀錄，去年股價在法人買盤追價下，全年飆漲3,935元，漲幅高達1.18倍，突破7,000元大關，改寫台股新頁。信驊昨日股價收7,105元，下跌150元、跌幅2.07%。

展望後市，信驊看好，依在手訂單來看，今年第1季營收將續創新高，預估達26億元至27億元，年增25%至30%，目前訂單已看到第2季，且下半年通常是通用伺服器與AI伺服器新平台上市期間，有利該公司新品「AST2700」出貨。

據了解，信驊新一代AST2700產品已在去年送樣給客戶，量產版本預計本季亮相，尤其因AST2700採用DDR5，相較AST2600採用DDR4更具優勢，可望讓客戶加速採用，預期AST2700今年營收比重可達10％至15%。信驊透露，既有AST2600產品仍為主要營收來源，AST2750亦已在多個CPU平台取得採用。

外資正向看待信驊2026年營運將迎來新一波強勁成長，動能包括既有客戶因伺服器平台升級，從AST2600大幅轉向AST2700系列，帶動BMC市占率提升；AST2700與AST2750預計今年第2季起放量，其AST2750因支援雙節點架構更受青睞，產品單價（ASP）較AST2700高。