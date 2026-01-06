台股3萬點 外資、壽險匯出 台幣貶破31.5 淪最弱亞幣

快訊

經濟日報／ 記者任珮云、國際中心／綜合報導
台股5日收在3萬點的新高點，卻因外資高檔調節、壽險資金流出，新台幣匯價昨由升轉貶，終場貶破31.5元，以31.538收盤。 圖／聯合報系資料照
台股昨（5）日收在3萬點的新高點，卻因外資高檔調節、壽險資金流出，新台幣匯價昨由升轉貶，終場貶破31.5元，以31.538收盤，貶值1.19角，為去年「新台幣暴力升值」以來，近八個月新低價，淪最弱亞幣。

匯銀人士預估，昨日外資匯出7億至8億美元，壽險公司也匯出3億至4億美元，匯市昨日合計成交量為22.335億美元。

央行統計，新台幣匯價昨天貶值0.38%，成最弱亞幣。 外資在台股澆冷水，反映在新台幣上就是抓美元匯出，新台幣昨早盤匯價一度升抵31.371，升值4.8分；但下午盤在開盤半小時內就貶破31.5元，除了外資匯出外，壽險業者也跟進匯出；出口商昨天成為美元的主要供應者，央行則是小幅調節。新台幣高低震盪區間在31.546元至31.371元間。

路透報導，兩位匯市交易員昨日透露，央行同意讓數家大型壽險打開CS（換匯）避險部位，直接從現貨市場匯出，昨日下午罕見湧進壽險美元買盤，帶動股匯不同調，台幣由升轉貶，收盤貶逾1角。台灣央行官員則表示，因壽險公司反映避險成本太高，要降低CS避險部位，銀行若有大額結匯的匯出款，會通報央行，官員強調，央行希望（壽險公司匯出時）本著分散原則，不要引起匯市太大波動。

美元指數昨天小幅走升，向99靠攏，美國突襲委內瑞拉，將總統馬杜洛夫婦帶回美國，某程度維繫美元在國際市場地位。 匯銀人士分析，國際美元走勢固然是影響新台幣的重要因素之一，但並非充分條件。實務上，外資行為往往對短中期匯率形成更直接衝擊。以2025年下半年為例，台股指數走高，但新台幣卻反向走貶，關鍵原因就在於外資賣超台股後同步匯出資金，削弱股市上漲對匯價的支撐效果。

新台幣 壽險公司 外資

