阮清華：國安基金退場前不賣股…強調尊重市場機制 不會「壓盤」

經濟日報／ 記者葉佳華洪安怡廖珮君／台北報導
阮清華點出此波台股屢創新高原因，他指出，台灣因AI與高速運算等新興產業發展快速，反映至股價上面，帶動上市櫃整體市值超過百兆元，位居全球第八位。 記者潘俊宏／攝影

台積電昨（5）日帶著台股一起創高，國安基金是否逢高調節受關注，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華昨日出席立法院備詢時明確表示，在正式退場前都不會賣股，即使確定退場也會視情況調整。

台股昨日在台積電（2330）大漲帶動下，大盤指數首度攻破3萬點大關，市場關注國安基金是否逢高調節，阮清華昨日對此向外界釋疑。

立法院財政委員會昨日邀集相關部會，就115年度中央政府總預算案僵局進行專案報告，包括立委羅明才、李坤城等，皆關切台股站上3萬點的議題。

阮清華點出此波台股屢創新高原因，他指出，台灣因AI與高速運算等新興產業發展快速，反映至股價上面，帶動上市櫃整體市值超過百兆元，位居全球第八位。

受到矚目的是，2025年4月因美國對等關稅風暴來襲，國安基金於2025年4月8日宣布，啟動第九次護盤。由於國安基金將於1月12日召開例會，是否討論退場？阮清華則說，將交由委員會共同討論決議。

對於國安基金是否逢高調節，阮清華也強調，國安基金在正式退場前都不會賣股票，即便未來經委員會決議啟動退場，也不會「一兩天就賣掉」，將會觀察市場情況調整。至於羅明才質疑，市場盛傳政府透過國安基金或八大行庫「壓盤」，避免指數漲勢過快？阮清華則明確表達，國安基金尊重市場機制、「不會壓盤」。

李坤城則提到，台股站上3萬點主要來自台積電大漲所貢獻，但昨日下跌家數卻比上漲家數還多，對於台灣長期產業發展並不健康，應避免「一個人的武林」。阮清華坦言，希望產業發展更平衡，目前確實有兩極化的味道，這需要跨部會努力，持續協助傳統產業升級。

另外，金管會昨日則公布台股此波攻上3萬點的主力大軍，截至去年12月的統計，50歲以上的投資人開戶數占46.15%，將近一半。投資人總開戶數約1,377萬戶，其中30歲以下約占17.88%、30至40歲約占16.24%、40至50歲約占18.95%。

