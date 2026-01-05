快訊

獨／改善台股結構失衡 證交所擬推「價值提升計畫」 提升績優股能見度

投資人看過來！2026年布局 高盛喊買這25檔

離奇車禍！女騎士「倒掛」卡圳溝樹幹上 骨折命危搶救中

獨／改善台股結構失衡 證交所將推出「價值提升計畫」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證交所董事長林修銘。圖／本報資料照片
證交所董事長林修銘。圖／本報資料照片

台股5日一舉飛越3萬點大關再創新高，但許多與AI題材無關的個股卻不漲反跌，據知情人士透露，對於這種不同類股之間的股價「失衡」現象，證交所已向金管會提出「價值提升計畫」，希望能透過該計畫拉高其本益比，提升這類股票的國際能見度。

據了解，價值提升計畫的目標類股族群，主要是瞄準具有三大特質的績優股，這類績優股雖然基本面佳，但本益比不高、或成交量小，屬於新經濟體。

對此，證交所即將正式推出的「價值提升計畫」，主要有二大方向，其一是將上述尚未受惠於大盤漲勢的優質股票，找國際性投資者來投資，其二則是更積極的由政府參與投資合作，由政府機構與國際投資人透過共同成立相關基金的方式來投資這些優質股，對於這些有創新性、本益比不高、交易尚不活絡、屬新經濟體的股票來發揮「點火」的效果。

據指出，證交所也注意到了現在除了AI、伺服器、軍工等類股之外，很多與此無關的績優傳產股，價值都被低估，因此證交所提出的新計畫，目標即在於針對創新、數位轉型的公司，推薦給更多的國際投資人。

而上述由政府與國際投資人共同募集基金來投資的作法，就是借鏡新加坡政府的經驗。證交所已研究新加坡政府的方式，透過政府和外資共同合作的方式來籌募更多資金，投資這些有潛力的公司，這類公司多半具有本益比不高、交易不活絡，並為新經濟類型產業，證交所也希望透過該計畫來扶植這些產業提高其本益比，來改善現在台股失衡的現象。

對於這波加持台股大盤飛越三萬點的資金動能，證交所董事長林修銘在接受本報訪問時分析，除了外資在聖誕假期結束買盤已回流，也看到內資參與台股投資相當活躍，尤其ETF的投資者越來越多，這也助益台股大盤的表現，而且不只半導體及AI，金融股亦有相當不錯的表現。

對於外資回籠，林修銘認為，這展現了台灣在製造業的實力，先前台股總市值的國際排名已在第8名，而近幾個交易日以來隨著內外資買盤回籠，台灣總市值已再更上一層樓。為使中小型股能強化能見度，尤其在本益比上有所提升，林修銘也指出，證交所已計畫建立平台，讓基本面佳、財務狀況好的優質的公司在資本市場提高能見度。

證交所 台股

延伸閱讀

台股首度站上3萬點 金管會揭開戶50歲以上占近半

台股飆歷史新高點位、站上三萬大關！法人指出：這缺口沒破 長多不變

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

台股3萬點…大盤上漲755點！陳重銘：00940居然還可以下跌？

相關新聞

台積電鉅額交易一天內刷新歷史十大天價 拉抬台股成交值首破8,000億元

台積電（2330）5日盤後鉅額交易一舉刷新前十大歷史新高價，最高價達到1,694.83元，受惠台積電現貨今日跳空開高最高...

獨／改善台股結構失衡 證交所將推出「價值提升計畫」

台股5日一舉飛越3萬點大關再創新高，但許多與AI題材無關的個股卻不漲反跌，據知情人士透露，對於這種不同類股之間的股價「失...

高盛上調台積電目標價至2,330元 法說會行情半導體ETF股價積情秀上路

根據上季統計，台積電（2330）法說會前兩周，投資人若布局半導體相關ETF，平均股價漲幅逾7%以上，法人認為，隨1月外資...

證交所：今年股東常會日期2,195家已登記 最後截止3月16日

臺灣證券交易所表示，「115年召開股東常會日期事前登記作業」，於今年1月5日上午9點起開放登記。

投資人看過來！2026年布局高盛喊買這25檔

外資長假陸續結束歸隊，高盛證券在新年度之初即釋出最新的「2026年投資展望：10大關鍵投資趨勢」重磅報告，成為市場高度關...

元月行情發酵 外資上周買超10.4億美元居新興亞股之冠

美國股市上周五（2日）雖然漲跌互見，但台灣加權指數於5日在台積電（2330）的強勢表現下，順利衝破3萬點整數大關，最高來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。