證交所：今年股東常會日期2,195家已登記 最後截止3月16日

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所表示「115年召開股東常會日期事前登記作業」，於今年1月5日上午9點起開放登記。圖／本報資料照片
臺灣證券交易所表示，「115年召開股東常會日期事前登記作業」，於今年1月5日上午9點起開放登記。

臺灣證券交易所表示，本年股東常會日期事前登記作業從5日上午9點開放登記，經統計截止至1月5日下午2時，上市、上櫃及興櫃公司共計2,195家已上線登記其預定股東常會召開日期，占全體上市、上櫃及興櫃公司2,287家數比率95.97%；其中上市公司有1,015家已上線登記，占全體上市公司1,063家數比率95.48%。

經統計5月22日、25日、26日、27日、28日、29日；6月11日、12日、16日、17日、23日、24日、26日等13日股東常會日期已登記額滿（每日80家）。

臺灣證券交易所提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月16日前上線登記，以免違反資訊申報作業辦法。

股東 興櫃 上市公司

