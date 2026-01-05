證交所：今年股東常會日期2,195家已登記 最後截止3月16日
臺灣證券交易所表示，「115年召開股東常會日期事前登記作業」，於今年1月5日上午9點起開放登記。
臺灣證券交易所表示，本年股東常會日期事前登記作業從5日上午9點開放登記，經統計截止至1月5日下午2時，上市、上櫃及興櫃公司共計2,195家已上線登記其預定股東常會召開日期，占全體上市、上櫃及興櫃公司2,287家數比率95.97%；其中上市公司有1,015家已上線登記，占全體上市公司1,063家數比率95.48%。
經統計5月22日、25日、26日、27日、28日、29日；6月11日、12日、16日、17日、23日、24日、26日等13日股東常會日期已登記額滿（每日80家）。
臺灣證券交易所提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月16日前上線登記，以免違反資訊申報作業辦法。
