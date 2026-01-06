快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

興櫃股、零股 納擔保品

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為進一步提升投資人資金調度彈性，並因應金融科技數位化趨勢，公告修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」部分條文，修正重點包含開放「零股」與「興櫃股票」作為抵繳擔保品，並新增「手機簡訊」與「App」等數位化追繳通知管道，相關制度將於今年3月30日實施。

證交所為配合多元抵繳擔保品制度常態化發展，此次修法放寬抵繳標的限制，新增零股及興櫃股票得作為抵繳融資自備款或融券保證金差額之標的。針對興櫃市場的報價驅動特性，辦法中亦明確訂定價值計算標準與維持率認定準則，確保在停止買賣、暫停交易或當日無成交紀錄等特殊情事均有公平透明的計價依據。

同時，為強化授信風險防禦韌性，修正條文賦予證券商收受抵繳標的之裁量權，要求證券商應訂定具體風險認定標準及最低收受金額。這項制度調整除提升投資人資產的運用效率，並兼顧證券商風險控管需求。

為提升市場運作效率，這次修正同步優化通知機制。未來證券商辦理追繳通知，除現行方式外，新增得採「手機簡訊」及「公司行動裝置應用軟體（App）」辦理。此外，為簡化實務作業流程，除姓名與身分編碼外，投資人可透過電子憑證認證方式辦理基本資料變更。

金管會前於2025年4月7日以函令方式，允許投資人經授信機構同意得以具流動性擔保品補繳差額。隨此次操作辦法修正公告，多元抵繳擔保品正式邁向常態化。為利政策銜接，前開金管會函示暫行措施將自2026年3月30日起停止適用，由新修正規章接續規範。

證交所表示，透過此次規章制度的優化，預期能進一步強化市場韌性，提供投資人更便利、透明且與時俱進的交易環境。

證券商 興櫃

延伸閱讀

櫃買家族 再添兩新兵

紅陽1月5日登興櫃

紅陽科技1月5日登興櫃 進軍生鮮供應鏈轉向成長新賽道

興櫃一周回顧／敘豐漲逾31% 稱冠

相關新聞

典型「拉積盤」…台股衝上3萬點 但個股哀鴻遍野

台積電、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股昨天大漲七五五點，指數站上三萬點大關，寫下三萬○一○五點的新篇章。台股創新高之際，市場卻呈現極端的「Ｋ型化」發展，昨天上市櫃合計下跌家數一三九八家，遠高於上漲的四○九家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股3萬點 專家：忠實反映經濟、社會M型化加速

台股衝破三萬點，但連續三年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、Ｍ型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數ＡＩ相關族群續獲益，多數非ＡＩ產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

台股3萬點 學者：K型經濟讓8成受薪階級壓力大

台股創新高，政大金融系教授殷乃平表示，半導體與ＡＩ等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；八○年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

台股多頭急行軍衝關，昨（5）日由台積電再創天價領軍，大盤開高走高，終場收30,105點，首度站上「30K」，並創六大紀錄...

台積神勇 目標價愈拱愈高…內外資最高喊到2,400元

台股昨（5）日不但再創歷史新高，在台積電「一個人的武林」帶動下，首度突破並收在3萬點大關。台積電昨日漲逾半根停板，盤中攻...

阮清華：國安基金退場前不賣股…強調尊重市場機制 不會「壓盤」

台積電昨（5）日帶著台股一起創高，國安基金是否逢高調節受關注，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華昨日出席立法院備詢時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。