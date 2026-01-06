就市論勢／伺服器 ODM、散熱 前景佳
盤勢分析
台股昨（5）日在美股持續多頭，加上亮眼的營收與財報帶動下，呈現多頭走勢並突破歷史高點，終場加權指數上漲755點收30,105點，位於所有均線之上，技術面呈多頭走勢，整體成交量達約8,007億元。
展望未來，由於全球雲端公司持續資本支出，AI短期內還不會泡沫化，只要各國持續投資AI基礎建設、發展主權AI，仍可拉動台灣出口。雖然短期Fed可能暫停實施寬鬆利率政策，但在通膨與就業符合預期、Fed主席更換下，仍將重啟降息政策。由於近期台股持續上漲並創歷史新高，且散戶進場使融資餘額上揚至3,400億元左右，市場籌碼逐漸混亂，加上美國法院對關稅合法性的判決變數、美國軍事行動拉高地緣政策風險，使不確定性增加，操作須謹慎。
投資建議
AI產業的結構性成長趨勢仍為全球股市中長期上漲主軸。輝達持續受惠全球雲端服務供應商（CSP）對AI算力的龐大需求，在GB300伺服器供應鏈的推動，加上微軟、Google、Meta、Amazon、蘋果、OpenAI、Tesla等相繼上調資本支出與加快發展自有AI晶片，AI算力需求結構性成長，中長期營運動能無虞，台廠供應鏈如晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM、散熱、機殼等族群持續受惠。
