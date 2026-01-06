快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

就市論勢／伺服器 ODM、散熱 前景佳

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

台股昨（5）日在美股持續多頭，加上亮眼的營收與財報帶動下，呈現多頭走勢並突破歷史高點，終場加權指數上漲755點收30,105點，位於所有均線之上，技術面呈多頭走勢，整體成交量達約8,007億元。

展望未來，由於全球雲端公司持續資本支出，AI短期內還不會泡沫化，只要各國持續投資AI基礎建設、發展主權AI，仍可拉動台灣出口。雖然短期Fed可能暫停實施寬鬆利率政策，但在通膨與就業符合預期、Fed主席更換下，仍將重啟降息政策。由於近期台股持續上漲並創歷史新高，且散戶進場使融資餘額上揚至3,400億元左右，市場籌碼逐漸混亂，加上美國法院對關稅合法性的判決變數、美國軍事行動拉高地緣政策風險，使不確定性增加，操作須謹慎。

投資建議

AI產業的結構性成長趨勢仍為全球股市中長期上漲主軸。輝達持續受惠全球雲端服務供應商（CSP）對AI算力的龐大需求，在GB300伺服器供應鏈的推動，加上微軟、Google、Meta、Amazon、蘋果、OpenAI、Tesla等相繼上調資本支出與加快發展自有AI晶片，AI算力需求結構性成長，中長期營運動能無虞，台廠供應鏈如晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM、散熱、機殼等族群持續受惠。

AI 雲端服務 台股

延伸閱讀

OpenAI 員工年薪稱冠科技新創 平均150萬美元

AI泡沫疑慮分四級 這兩家最高

全民權證／智邦 瞄準逾60天

反詐裁罰Meta不痛不癢 藍委促外交交涉

相關新聞

典型「拉積盤」…台股衝上3萬點 但個股哀鴻遍野

台積電、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股昨天大漲七五五點，指數站上三萬點大關，寫下三萬○一○五點的新篇章。台股創新高之際，市場卻呈現極端的「Ｋ型化」發展，昨天上市櫃合計下跌家數一三九八家，遠高於上漲的四○九家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股3萬點 專家：忠實反映經濟、社會M型化加速

台股衝破三萬點，但連續三年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、Ｍ型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數ＡＩ相關族群續獲益，多數非ＡＩ產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

台股3萬點 學者：K型經濟讓8成受薪階級壓力大

台股創新高，政大金融系教授殷乃平表示，半導體與ＡＩ等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；八○年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

台股多頭急行軍衝關，昨（5）日由台積電再創天價領軍，大盤開高走高，終場收30,105點，首度站上「30K」，並創六大紀錄...

台積神勇 目標價愈拱愈高…內外資最高喊到2,400元

台股昨（5）日不但再創歷史新高，在台積電「一個人的武林」帶動下，首度突破並收在3萬點大關。台積電昨日漲逾半根停板，盤中攻...

阮清華：國安基金退場前不賣股…強調尊重市場機制 不會「壓盤」

台積電昨（5）日帶著台股一起創高，國安基金是否逢高調節受關注，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華昨日出席立法院備詢時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。