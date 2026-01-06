特化族群 跟著台積熱

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台積電（2330）、人工智慧（AI）繼續成為市場焦點，供應鏈題材也受市場矚目，法人點名，台系化工鏈業者搶搭先進製程、先進封裝列車，今年預計將陸續導入晶圓代工大客戶，因被視為具有「含積量」而受矚目。

法人指出，關鍵製程材料中具獨占與寡占地位的供應商，今年成長潛力持續看好。其中，台特化旗下矽乙烷（Disilane）產品，在二奈米（N2）製程中具寡占地位，已成為N2矽乙烷最大供應商，N2量產後，預期今年營收貢獻預期將進一步放大。台特化表示，鎖定先進製程需求制定產品研發方向。

台積電昨（5）日引領台股再創新高，除台積電、記憶體、光電等族群領漲，特化產業再受供應鏈題材拉升，並引發族群效應發酵，長興、雙鍵、德淵、元禎、台蠟五檔漲停。

其中，長興、永光成交量較大也受到關注，分別收在46.1元及20.65元，成交量破3萬張，中華化收盤漲6.4%、收在48.15元，成交量逾2.4萬張，台特化收盤漲4.46%，收盤價362.5元，成交量破1萬張。

台特化去年前三季前稅後純益3.97億元、年增55.7%，每股純益（EPS）2.69元。台特化去年併入泓潔科技，營收貢獻效應將在今年更上層樓。

另外，中華化斥資12億建造建置第五條電子級硫酸純化產線，供應最高等級電子級硫酸，專門針對半導體先進製程的高精密清洗需求。法人表示，隨先進製程製造複雜度與清洗程序增加，電子級硫酸需求將持續增加。

在先進封裝領域，法人也分析，封裝結構用膠是一大重要材料，相關技術成為決定封裝良率的大功臣。隨技術演進，封裝結構膠已從被動保護材料，轉變為主動的熱機械結構元件，其功能涵蓋翹曲控制、應力重分配、製程穩定、輔助散熱與高速電性影響，是CoWoS、Fan-Out與WMCM能否量產的關鍵隱形工程層。法人點名，台廠中達興材料、長興、長春等是主要供應商。

法人指出，長興旗下用於先進封裝底部填充膠（MUF）及液態封裝膠（LMC）等產品，已進入驗證。長興日前表示，目前半導體材料營收占比約0.3%左右，高階液態封裝材料預計今年量產。

台積電 先進製程

相關新聞

典型「拉積盤」…台股衝上3萬點 但個股哀鴻遍野

台積電、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股昨天大漲七五五點，指數站上三萬點大關，寫下三萬○一○五點的新篇章。台股創新高之際，市場卻呈現極端的「Ｋ型化」發展，昨天上市櫃合計下跌家數一三九八家，遠高於上漲的四○九家 ，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股3萬點 專家：忠實反映經濟、社會M型化加速

台股衝破三萬點，但連續三年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、Ｍ型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數ＡＩ相關族群續獲益，多數非ＡＩ產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

台股3萬點 學者：K型經濟讓8成受薪階級壓力大

台股創新高，政大金融系教授殷乃平表示，半導體與ＡＩ等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；八○年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

台股3萬點 衝出六驚奇…法人喊高點不設限

台股多頭急行軍衝關，昨（5）日由台積電再創天價領軍，大盤開高走高，終場收30,105點，首度站上「30K」，並創六大紀錄...

台積神勇 目標價愈拱愈高…內外資最高喊到2,400元

台股昨（5）日不但再創歷史新高，在台積電「一個人的武林」帶動下，首度突破並收在3萬點大關。台積電昨日漲逾半根停板，盤中攻...

阮清華：國安基金退場前不賣股…強調尊重市場機制 不會「壓盤」

台積電昨（5）日帶著台股一起創高，國安基金是否逢高調節受關注，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華昨日出席立法院備詢時...

