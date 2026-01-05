快訊

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持一個中國

晚安小雞柬埔寨服刑 柬媒：約40天刑滿將被驅逐出境

台積電鉅額交易一天內刷新歷史十大天價 拉抬台股成交值首破8,000億元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電今日鉅額交易共有19筆，總計5,392張、總金額達90.24億元。圖／聯合報系資料照片
台積電今日鉅額交易共有19筆，總計5,392張、總金額達90.24億元。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）5日盤後鉅額交易一舉刷新前十大歷史新高價，最高價達到1,694.83元，受惠台積電現貨今日跳空開高最高至1,695元，終場並上漲達85元收在1,670元，帶動多頭作價於盤後持續上推，法人估算，若以盤後鉅額與現貨收盤價差算換，加權指數仍有210點上漲空間，短線指數再上看30,315點。

統計資料顯示，僅過一個周末，台積電盤後鉅額交易1月2日1,670元從歷史紀錄保持價瞬間滑落至歷史第11高價，換言之，1月5日有10筆鉅額配對交易價介於1,694.83元至1,672.5元之間，瞬間刷新價格天花板，下一步劍指1,700元以上關卡。

台積電今日鉅額交易共有19筆，總計5,392張、總金額達90.24億元，上下限介於1,694.83至1,590元之間，加權平均價格為1,673.71元。台積電的鉅額交易熱絡帶動集中市場整體鉅額交易飆高至110.27億元，並拉抬成交值衝上8,007.93億元、成功刷新歷史新大量，超車2021年5月12日曾創下的7,828.25億元紀錄，也是首次台股單日成交值超過8,000億元關卡新猷。

台積電 台股

延伸閱讀

高檢署再揪台積電1內鬼追加起訴 智慧法院：預計最快本周移審

台積電開紅盤以來連兩天飆天價 外資不埋單？反而是連2賣

台股衝破3萬點！阿格力高喊「媽媽樂」…公開6檔持股cover全場

台股攻三萬點全靠台積電 台積會漲到哪？法人最新目標價喊到2400

相關新聞

台積電開紅盤以來連兩天飆天價 外資不埋單？反而是連2賣

台股2026年開紅盤以來2個交易日就衝破3萬點關卡，大盤指數寫下盤中及收盤歷史新高，權王台積電（2330）也是連飆天價...

台股飆歷史新高點位、站上三萬大關！法人指出：這缺口沒破 長多不變

受美股大漲激勵，台股5日呈現跳空開高走高的強勢格局，指數不僅續創歷史新高，更首度站上三萬點大關 。終場大漲755點，漲幅...

台積電鉅額交易一天內刷新歷史十大天價 拉抬台股成交值首破8,000億元

台積電（2330）5日盤後鉅額交易一舉刷新前十大歷史新高價，最高價達到1,694.83元，受惠台積電現貨今日跳空開高最高...

投資人看過來！2026年布局高盛喊買這25檔

外資長假陸續結束歸隊，高盛證券在新年度之初即釋出最新的「2026年投資展望：10大關鍵投資趨勢」重磅報告，成為市場高度關...

元月行情發酵 外資上周買超10.4億美元居新興亞股之冠

美國股市上周五（2日）雖然漲跌互見，但台灣加權指數於5日在台積電（2330）的強勢表現下，順利衝破3萬點整數大關，最高來...

新股紅包又來了！開年掛牌潮啟動 這檔中籤可賺10.3萬元

台股衝上30,000點，台積電（2330）買不起不要緊，新股紅包抽起來，還是可在農曆年前賺賺紅包，今年的上市櫃掛牌潮將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。