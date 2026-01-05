2026年股東常會召開日期及召開方式事前登記情形 這13天超熱門已額滿

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，本年度上市上櫃興櫃公司股東常會日期及召開方式事前登記作業，從5日上午9點開放登記，經統計截至1月5日下午2時止，上櫃公司已有848家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司874家數比率為97.03%，其中623家登記召開實體股東會，24家登記召開視訊輔助股東會；興櫃公司有332家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司351家數比率為94.59%，其中252家登記召開實體股東會，一家登記召開視訊輔助股東會。

經櫃買中心統計，5月22日、5月25日至5月29日、6月11日至6月12日、6月16日至6月17日、6月23日至6月24日及6月26日等13日股東常會日期已登記額滿（每日80家為上限）。櫃買中心同時提醒尚未上線登記之公司最遲應於3月16日前上線登記，以免違反資訊申報相關規定。