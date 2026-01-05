投資人看過來！2026年布局高盛喊買這25檔

外資長假陸續結束歸隊，高盛證券在新年度之初即釋出最新的「2026年投資展望：10大關鍵投資趨勢」重磅報告，成為市場高度關注的投資指南，並喊「買」包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）等共計25檔台廠。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，展望2026年，有10大關鍵投資趨勢值得高度留意，分別為：半導體、AI伺服器、光收發模組、散熱模組、ODM廠、PC、智慧機、PCB、L4晶片與自駕車、低軌衛星等。

張博凱對2026年半導體產業前景維持正向看法，認為AI仍將是推動先進節點與先進封裝需求的核心成長動能。其中台積電因N3、N5製程節點上產能利用率維持緊俏、N2製程營收快速放量、加上先進封裝需求維持強勁，因此預期今年將延續成長動能。

晶圓代工外，張博凱預期先進封裝與AI測試相關公司今年也將繳出強勁成長的表現，主要受惠於AI晶片出貨量增加、晶片封裝尺寸放大、測試時間延長、晶片熱設計功耗（TDP）提升，以及系統級測試（SLT）的採用擴大。

台廠中，預期日月光投控的先進製程相關營收將加速成長；鴻勁（7769）隨晶片出貨量增加與測試時間拉長，需求可望顯著攀升；旺矽（6223）的探針卡、AI GPU／ASIC測試座供應商穎崴（6515）、先進封裝濕製程清洗設備商弘塑（3131）等，也都前景看俏。

在硬體下游領域方面，張博凱預估機櫃等級的AI伺服器出貨量，將由去年的1.9萬櫃大幅成長至今年的5萬櫃。其中，鴻海仍為主要供應商，重點客戶為美國CSP業者；其次為緯創，主要客戶為品牌廠。

零組件方面，今年AI伺服器有兩大關鍵發展趨勢，分別為平台多元化與網路能力升級。張博凱預期ASIC滲透率將提升至2026年的40%，2027年升至45%；800G、1.6T光模組出貨量將今年年增253%，2027年年增達433%。

此外，散熱方面，隨著運算功率持續提升，預期ASIC AI伺服器將進一步轉向液冷解決方案。因此在相關零組件方面，張博凱看好啟碁（6285）、聯亞（3081）、全新（2455）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、富世達（6805）等。其他如滑軌廠川湖（2059）、機殼廠勤誠（8210）、電供廠台達電（2308）等，也都是看好的焦點。

其他張博凱看好的個股，還包括：緯穎、神達（3706）、新日興（3376）、大立光（3008）、台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）、南電（8046）等合計共25檔台廠，均建議「買進」。