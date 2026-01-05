元月行情發酵 外資上周買超10.4億美元居新興亞股之冠

美國股市上周五（2日）雖然漲跌互見，但台灣加權指數於5日在台積電（2330）的強勢表現下，順利衝破3萬點整數大關，最高來到30,339點，再刷歷史新高紀錄。中國信託投信表示，觀察上周資金流向，台股最受外資青睞，整體買超達10.4億美元為新興亞股中之冠，其次買超印尼1.2億美元，買超越南0.6億美元。在賣超部分，印度遭外資拋售15.4億美元最多，其次為南韓賣超3.2億美元，泰國賣超0.2億美元。

指數漲跌部分，中國信託投信指出，上周股市表現與資金流向未同步，在聖誕節及元月行情加持，亞股普遍呈現收漲，其中，南韓上漲4.4%最多，其次為越南上漲3.2%，台股上漲2.8%，印尼上漲2.5%，而菲律賓、印度也分別小漲1.1%及0.8%，泰國則持平。

台股在AI需求爆發、台積電領軍下，加權指數順利衝破3萬大關，後續該如何觀察？中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，全球大型雲端服務供應商（Cloud Service Provider）資本支出年增率持續強勁，巨大的資本支出代表AI算力處於供不應求的狀態，這將持續驅動整個AI供應鏈，包括：電源供應、液冷散熱、高階 PCB/CCL等硬體領域的結構性成長。

徐啟葳指出，2026年AI服務的滲透率將是觀察重點，特別是當前AI在企業端的滲透率相當低，但其一旦採用，通常是高價值、高頻率的服務，如Copilot輔助程式設計，這對服務商的自由現金流和投入資本報酬率（ROIC）將有實質貢獻，有益於股價持續維持正向。另外，對於雲端服務供應商而言，目前最大的挑戰是如何將基礎設施的滲透率轉換為足夠的收入。

AI強勁需求也催動台灣出口及投資動能，主計總處大幅上修2025年經濟成長率至7.37%，徐啟葳認為，在此高基期下，明年經濟成長率也有3.54%，不過，隨著去年基期墊高、大盤指數創高的情況下，預期今年加權指數雖有機會持續表現，但成長幅度或許較去年低，整體來說AI仍為領盤主流，但受到世代轉換、設計轉換等影響，選股難度增加。

越南股市方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，短線市場聚焦越南政治議題，第1季越南即將迎來新屆黨政領導層，根據歷史經驗，近兩次全代會閉幕後，市場普遍視為政治不確定性消除，越南股市將迎來正向行情，在全代會後的三個月、半年、一年胡志明指數皆呈現正報酬。此外，2025年12月下旬，現任總書記蘇林在中央委員會會議稱，黨內已就新屆關鍵領導層取得共識，市場普遍解讀為政權將平穩過渡，原班人馬或續任，也給市場帶來更多信心。

張晨瑋補充，從越南經濟數據顯示，2025年前11個月工業生產年增維持雙位數，同月越南製造業採購經理人指數（PMI）達53.8點，續居年內相對高位。

海內外有多家機構預測，2025年越南GDP成長有望達到8%目標，而2026年由公共投資作為主引擎，有望維持高速經濟成長。值得留意的是，2025年前11個月越南海外直接投資已落實金額達236億美元，再度寫下近年新高，亞馬遜、日本住友等跨產業公司均表示擴大越南投資，反映外資對本地消費、製造業等多元題材興趣濃厚，越南在外資持續挹注下，將促進經濟及股市增長。