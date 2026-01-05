新股紅包又來了！開年掛牌潮啟動 這檔中籤可賺10.3萬元

台股衝上30,000點，台積電（2330）買不起不要緊，新股紅包抽起來，還是可在農曆年前賺賺紅包，今年的上市櫃掛牌潮將陸續啟動，1月6日起將有5檔準上市櫃股辦理公開申購，投資人有機會以小搏大，其中，長廣（7795）中籤報酬率達82.4%，抽中可望獲利10.3萬元，另外，大東電（1623）中籤報酬率達46.54%，抽中有望落袋8.75萬元。

根據證交所辦理新股上市櫃前公開申購統計，長廣預計1月16日掛牌上市，承銷張數2,520張，每股承銷價暫定125元，1月6日至8日辦理申購，1月12日抽籤；以5日興櫃價228元計算，中籤可獲利10.3萬元， 報酬率82.4%。

輝創（6722）預計1月16日掛牌上市，承銷張數2,68張，每股承銷價暫定40元，1月6日至8日辦理申購，1月12日抽籤；以5日興櫃價56.1元計算，中籤可獲利1.61萬元，報酬率40.25%。

旅天下（6961）預計1月22日掛牌上櫃，承銷張數644張，每股承銷價暫定55元，1月12日至14日辦理申購，1月16日抽籤；以5日興櫃價格77元計算，抽中可獲利2.2萬元，報酬率40%。

大東電預計1月22日掛牌上市，承銷張數1,230張，每股承銷價暫定188元，1月12日至14日辦理申購，1月16日抽籤；以5日興櫃價格275.5元計算，抽中可獲利8.75萬元，報酬率46.54%。

億而得-創（6423）將在1月22日由創新板轉上櫃掛牌，承銷張數181張，每股承銷價暫定60元，1月12日至14日辦理申購，1月16日抽籤；以5日收盤價82.4元計算，抽中可獲利2.24萬元，報酬率37.33%。