國人複委託投資海外正熱 國泰證：日本REITs為2026關鍵焦點

近年全球市場波動與利率循環，促使投資人積極尋求多元資產配置，海外投資需求亦持續升溫。根據券商公會最新統計，2025年前11月，國人透過券商複委託投資海外市場總交易金額突破新台幣9.7兆元。其中，日本市場表現亮眼，成交金額位居第四，累計近新台幣3,000億元，不僅較2024年同期大增79%，更連續六個月逐月成長，較2025年1月大幅提升逾150%，顯示國人正逐漸將投資視野拓展至美國以外的國際市場，積極建構多元布局。

在全球資金流動中，日本市場近年再度成為焦點，並被視為2026年最具延續性成長動能的區域之一。國泰證券指出，日本企業獲利表現強勁，薪資調漲帶動內需升溫，加上新內閣上路後持續推動改革，使整體經濟結構更趨穩健。日本央行也多次強調升息循環尚未結束，並計劃自2026年起逐步調整ETF購買策略，加速貨幣政策正常化。同時，日本政府為提振經濟活動，自2024年起推出新版「日本小額投資免稅制度（NISA 2.0）」，大幅放寬投資額度、延長免稅年限，並提高制度彈性，釋出逾10兆日圓的投資活水，替市場長期買盤再添一劑強心針。

國泰證券分析，在日本市場的資金布局中，不動產投資信託（REITs）扮演推動市場成長的關鍵角色。REITs最大特色在於穩定配息與資產多元化，涵蓋商辦大樓、物流倉儲、住宅與飯店，能有效分散單一產業風險。在日本央行維持寬鬆政策的背景下，持續吸引國際資金流入，對於追求穩定現金流的投資人而言，REITs提供兼顧收入與分散風險的選擇。國泰證券指出，在全球利率波動下，REITs不僅帶來穩定收益，兼具流動性佳、交易透明等優勢，適合作為長期投資組合的一環。

國泰證券提醒，REITs雖具備穩定收益與分散風險特性，能為投資組合帶來長期現金流與抗通膨優勢，但仍可能面臨匯率波動及市場不確定性，建議投資人採取分散配置策略，並維持長期紀律，深入了解產品特性與潛在風險，避免過度集中或短線操作。展望未來，國泰證券將持續優化複委託服務，打造更便利的海外投資體驗，陪伴投資人穩健邁向全球市場。