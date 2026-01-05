台積電開紅盤以來連兩天飆天價 外資不埋單？反而是連2賣

台股2026年開紅盤以來2個交易日就衝破3萬點關卡，大盤指數寫下盤中及收盤歷史新高，權王台積電（2330）也是連飆天價的強勢表現，5日一度拉升至1,695元，距1,700元僅5元，終場收在1,670元，上漲85元，漲幅5.36%，同樣是盤中及收盤齊寫歷史新高，不過，外資似乎不埋單，統計單日賣超台積電5,543張，連二賣。

台積電ADR上周五以319.61美元收盤，上漲15.72美元，漲幅5.17%，台積電5日以1,630元開高走高，盤中一度衝達1,695元，寫歷史新高，上漲110元，市值達43兆9,555億元，成為台股衝上30,000點的領頭羊，終場收1,670元，創收盤新高，市值43兆3,073億元。

台積電傳出已和客戶溝通，從2026年至2029年將連續四年調升先進製程報價，2026年新報價從元旦起生效；法人看好將挹注台積電今年首季業績，有望持平或小幅季增，挑戰歷年最旺第1季；另外，外資也上調台積電目標價，從2,100元上修至2,400元。

台積電預訂1月15日召開法說會，除了去年的獲利之外，市場關注2026年首季展望及漲價議題等，另外，市場也傳出台積電先進製程今年將大擴產的訊息，預期也將是法說會的焦點。

台積電去年底以1,550元的歷史新高價封關，2026年開紅盤以來股價持續創高，不過，在台積電持續飆天價的同時，外資竟是連續2個交易日賣超，合計賣超9,942張，但投信與自營商則是買超，呈現土洋對作的情況。