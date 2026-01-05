台股飆歷史新高點位、站上三萬大關！法人指出：這缺口沒破 長多不變

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股上漲示意圖。圖／AI生成
受美股大漲激勵，台股5日呈現跳空開高走高的強勢格局，指數不僅續創歷史新高，更首度站上三萬點大關 。終場大漲755點，漲幅達2.57%，收在30,105點。且市場交投極其熱絡，成交量達7,658億元，法人指出，只要5日留下的跳空缺口未被回補，台股的中長期偏多趨勢將保持不變。建議投資人可關注整理過後的強勢股，並留意量價控制情況。

觀察盤面結構，市場呈現明顯的「拉積盤」特徵。晶圓代工龍頭台積電（2330）表現極其剽悍，終場大漲85元，單一檔權值股便貢獻大盤約700點。受此帶動，電子類股漲幅達3.42%，成為市場最強勢的類股；相較之下，塑化、玻璃陶瓷等非金電族群則表現疲軟。

中小型股為主的櫃買市場則走出不同步調。櫃買指數早盤創下新高後，隨即引發獲利了結賣壓，指數震盪後由紅翻黑，終場下跌2.37點，收在275點。

在權值股方面，除台積電外，聯發科（2454）與大立光（3008）盤中亦雙雙創下新高。族群表現上，記憶體相關、設計IP、矽晶圓、面板及半導體設備等族群維持強勢，依然是短線市場關注的焦點。

然而，近期漲幅較大的光通訊、PCB上游及伺服器管理晶片等族群，則進入震盪整理階段。

針對後市發展，法人指出，台股目前均線、型態與指標皆有利於多頭格局延續。不過，由於成交量能放大過速，且加權指數與20日均線的正乖離率已達6.28%，進入去年以來的相對高檔區，短線需提防指數進入震盪。

權值股 台積電 台股 矽晶圓 櫃買指數

