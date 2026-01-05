衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

快訊

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股大漲2026年第二天就衝上三萬點。示意圖／聯合報系資料照片
台股2026年第二天就衝上三萬點，權王台積電（2330）大漲5.36%，收1,670元歷史新高，貢獻台股達720點，大盤終場收在30,105.04點，上漲755.23點，漲幅2.57%，成交量放大至7,658.07億元，但三大法人僅買超31.85億元，自營商則是法人中買超最多的。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超76.43億元，投信買超0.79億元，自營商買超（合計）107.49億元，其中自營商（自行買賣）買超42.65億元，自營商（避險）買超64.85億元。

台積電預訂1月15日召開法說會，股價提前發動，今一度衝上1,695元，成為台股衝上30,000點的領頭羊。台積電傳出已和客戶溝通，從2026年至2029年將連續四年調升先進製程報價，另外，市場也傳出台積電先進製程今年將大擴產。不過台積電吸金效應太強，上市櫃下跌家數遠多於上漲家數，合計共369家上漲、1,388家下跌。

今日走強的族群還有與台積電相關的供應鏈，設備、化工股都表現強勁，家登（3680）、弘塑（3131）、均華（6640）、昇陽半導體（8028）、長興（1717）都亮燈漲停。美國消費性電子展（CES 2026）將於美西時間6日至9日登場，友達（2409）、群創（3481）跨海參展，面板三虎群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）都漲停鎖死。

