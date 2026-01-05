金髮女孩延續可期、但市場風險猶存 建議投資人需啟動波動管理機制

2026年全球經濟展望維持成長，通膨壓力預期穩定，且多國傾向採取寬鬆貨幣政策，有助支撐全球資產表現，群益投信固定收益部主管林宗慧表示，金髮女孩情境有望延續，但市場風險猶存，諸多不確定性將加劇市場波動，建議投資人需啟動波動管理機制。

林宗慧認為，關稅在2026年上半年對物價形成向上壓力、就業市場風險持續升溫，明年美國將面臨期中選舉，諸多不確定性將加劇市場波動，因此建議投資人需啟動波動管理機制，以因應快速輪動的市況，並透過資產配置來提高投組韌性。

林宗慧指出，在債市布局上，可善用「先固息，後增益」的投資策略，面對公債殖利率曲線陡峭化，中短天期債券表現將優於長債，投等債則看好籌碼較穩定、債息具吸引力的次順位金融債，若尋求更高收益，則可留意信用品質較佳、具收益優勢的非投等債，以打造穩健投組。

群益投信國際部主管洪玉婷指出，AI投資動能、各國財政刺激、聯準會降息政策將成為今年全球景氣的三大成長引擎，帶動主要國家企業獲利呈現雙位數成長，為股市成長提供支撐。

洪玉婷表示，在美股方面，隨著AI變現速度加快，將帶動AI產業獲利成長，科技類股後市表現具想像空間。在亞洲市場中，韓國、日本、中國大陸的AI供應鏈各具優勢，均可從產業升級浪潮中受惠。此外，日本、韓國皆投入企業治理優化改革並改善ROE結構，成為驅動股市評價提升的重要推力。

在印度方面，降息及GST稅率降低有助於經濟復甦，目前股市估值已來到歷史中樞水準，加上外資低配印度，後續具有資金與評價的修復空間。整體而言，隨著AI向上發展及公司治理改革的推動，2026年具備跨市場輪動的布局契機，美、日、韓、中為主要關注焦點，印度則有補漲行情可期。此外，降息亦有利周期性產業有更多的表現空間，可留意產業輪動下的投資契機。