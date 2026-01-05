外資上周買最多不是記憶體！台股熱讓這檔金融股勝出

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超254.81億元，買超元大金（2885）10.89萬張最多，另賣超玉山金（2884）7.87萬張最多

上周（2025/12/29~2026/1/2）外資在集中市場總買超金額為254.81億元，另統計自2026年至1月2日止，外資累計買超為120.18億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名元大金買超10.89萬張、第二名華邦電（2344）買超7.58萬張、第三名力積電（6770）買超6.6萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名玉山金賣超7.87萬張、第二名宏碁（2353）賣超6.31萬張、第三名亞泥（1102）賣超5.01萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為45兆5,596.95億元新台幣，占全體上市股票市值的47.66％，較2025年12月26日的43兆8,434億元新台幣，增加1兆7,162.95億元。