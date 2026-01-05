台股3萬點／股市成長有底氣 布局首選AI發展及其規格升級概念

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
法人強調，2026年台股企業獲利增長上看2成，股市成長有底氣。圖／AI生成
台股5日飛躍30,000點，大盤指數收在30,105.04點，上漲755.23點，創歷史新高，法人強調，2026年台股企業獲利增長上看2成，股市成長有底氣，AI發展及其規格升級概念為布局關鍵。

台股早盤以29,779.7點開高後走高，盤中一度拉升至30,339.32點， 上漲989.51點，寫盤中歷史新高，終場收30,105.04點，創收盤歷史新高，權王台積電（2330）為領漲指標，盤中一度衝高至1,695元的歷史新高價，終場以1,670元收盤，上漲85元，為收盤新高，影響大盤指數約721點。

群益投信發表2026年第1季投資展望，主動群益台灣強棒ETF（00982A）暨群益馬拉松基金經理人陳沅易認為，AI驅動台股企業獲利增長，迄今已邁入第3年，期間獲利年增率成長126%，成為帶動大盤創高的重要推手。

陳沅易表示，市場預估2026年台股獲利增長率上看2成，在降息循環延續，資金回流與內資動能充沛之下，台股成長有撐。後續可留意美國長債利率走勢，及美國期中選舉、台灣縣市長選舉等事件引發的投資契機，以伺機汰弱留強。

陳沅易強調，在降息環境中，泛科技股族群受惠程度最高，因此AI仍是今年台股主流，尤其隨著雲端服務供應商資本支出上修、AI應用擴增，商機百花齊放，採取主動選股將更能靈活掌握AI行情下的多元投資契機。

陳沅易指出，產業配置上，看好AI發展及其帶動的規格升級，包括AI伺服器、電源、散熱、PCB/CCL、半導體廠務設備、先進封裝等類股皆可關注。

