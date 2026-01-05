聽新聞
台積電上漲85元收1670元創紀錄 貢獻大盤約680點
晶圓代工廠台積電今天股價表現強勁，開高走高，盤中一度達1695元，創下新天價，上漲110元，上漲金額也創下歷史新高，終場收在1670元，為收盤新高，市值突破43兆元，同創新高，上漲85元，貢獻大盤約680點。
美股費城半導體指數2日上揚逾4%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲15.72美元，漲幅達5.17%，收在319.61美元，創收盤新高。據companiesmarketcap統計，台積電市值攀高至1.657兆美元，超越Meta及博通（Broadcom），市值排名躍居全球第6位。
台積電今天股價開高走高，盤中達1695元，上漲110元，終場收在1670元，上漲85元，市值達43.3兆元，皆創下歷史新高，貢獻大盤約680點，並推升台股首度站上3萬點關卡。
在台積電強漲帶動下，大盤勁揚755.23點，漲幅達2.57%，收在30105.04點，反觀上櫃表現相對疲弱，指數不漲反跌，終場下跌0.85%。
台積電表現一枝獨秀，不僅成為市場關注的焦點，民進黨立委李坤城今天在立法院財政委員會也提醒，他樂見台股3萬點，但當中台積電貢獻很大，要注意產業健康的議題，避免只是「一個人的武林」。
財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天於立法院財委會說，台股衝破3萬點的原因，關鍵產業發揮重大作用，確實台積電貢獻很大，政府希望產業平衡，現在有點產業兩極化的味道，期盼透過跨部會共同努力，協助相對傳統的產業升級。
