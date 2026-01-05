聽新聞
台積電新天價攜台股衝上3萬點大關 成交值史上次高
台積電今天飆漲觸及1695元再創新天價，領軍聯發科、記憶體族群及高價股衝鋒，帶動台股首次衝上3萬點，盤中大漲989.51點觸30339.32點，創歷史新高；終場以30105.04點作收，大漲755.23點，成交值新台幣7658.07億元，創台股史上次大量。
台股今天開高震盪走高，台積電買盤積極，終場加權指數收在30105.04點，大漲755.23點，創史上第6大漲點，台股今天收盤首次站上3萬點，再創收盤歷史新高。在法人買盤積極回流下，台股成交值放大至7658.07億元，創下台股史上第2大量，僅次於2021年5月12日的7828.25億元。
台積電創收盤歷史新高1670元，漲85元，漲幅5.36%，對加權指數貢獻達677點，終場市值大增新台幣2.2兆元，超過43.3兆元續創新高。
