台積創高、特化族群同慶 法人點名「這兩大應用」成製程關鍵

台積電（2330）5日引領台股再創新高，除台積電、記憶體、光電等族群領漲，特化產業再受供應鏈題材拉升，並引發族群效應，長興（1717）、雙鍵（4764）、德淵（4720）、元禎（1725）、台蠟（1742）五檔漲停。長興、永光（1711）分別收在46.1元及20.65元，成交量破30,000張，中華化（1727）收盤漲6.4%、收在48.15元，成交量逾24,000張，台特化（4772）收盤漲4.46%，收盤價362.5元，成交量破萬張。

特化族群近日因半導體、AI應用題材點火，多檔個股表現受關注。法人指出，關鍵製程材料中具獨占與寡占地位的供應商，其中台特化旗下矽乙烷（Disilane）產品，在二奈米（N2）製程中具寡占地位，已成為N2矽乙烷最大供應商，N2量產後，今年營收貢獻預期將進一步放大。

台特化公布11月營收2.72億元，年增220.9%。去年前三季前稅後純益3.97億元、年增55.7%，每股純益（EPS）2.69元。

此外，法人也分析，另一項關鍵材料是封裝結構用膠，相關技術成為決定封裝良率的大功臣，在CoWoS及WMCM封裝技術中，隨技術演進，封裝結構膠已從被動保護材料，轉變為主動的熱機械結構元件，其功能涵蓋翹曲控制、應力重分配、製程穩定、輔助散熱與高速電性影響，是 CoWoS、Fan-Out與WMCM能否量產的關鍵隱形工程層。台廠中，達興材料（5234）、長興、長春等是主要供應商。

長興去年在法說會上指出，旗下用於先進封裝底部填充膠（MUF）及液態封裝膠（LMC）等產品，已進入驗證。長興日前表示，目前半導體材料營收占比約0.3%左右，高階液態封裝材料預計今年量產。長興11月營收32.97億元，年減12.6%；前十一月累計營收369.61億元，年減8.11%。