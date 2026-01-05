台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電根本沒吃到紅

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
內外資加碼，台積電領軍，台股飛越30000點。本報資料照片

台股站上3萬點，台積電更是再創1695元新天價，但有散戶直言，面對高點，追高與觀望心態交織，想買買不起，投資焦慮也隨之浮現，事實就是「沒有台積電，完全沒有吃到紅。」

股民蔡小姐說，這一波真正有賺到錢的多半是持有台積電或0050、0056等指數型商品的投資人，她有朋友只有一張台積電，今天賺一波心情大好，霸氣喊出過年要送朋友禮盒，是「幾家歡樂、幾家愁」。

蔡小姐回憶，自己曾在台積電600元時進場，卻遇到股價一路下殺至400元，那時真的嚇死，後來好不容易回本就立刻賣掉，她也提到，身邊有人眼睜睜看著台積電一路上漲，卻因嫌貴不敢進場，結果股價愈漲愈高，只能持續觀望。

談到目前投資狀況，蔡小姐語氣無奈地說，自己手上的股票多半套很久，「久到幾乎忘了它們的存在」，在這波行情中沒有台積電，根本吃不到指數紅利。

另一名散戶呂先生形容自己的投資心情像是「被全世界大戶針對」，他苦笑表示，每次觀望不敢進場，股市就一直創新高，等到下定決心出手，馬上追高套牢，被割韭菜。

呂先生也分享嘗試當沖的經驗，高風險讓他留下深刻陰影，有過一天賺快2萬元，也試過一天賠5萬元，碰到大戶倒貨，根本來不及跑，當天股價「就像跳水一樣，K線直接往下墜」，至今仍心有餘悸。

投資客陳小姐指出，雖然大盤站上3萬點，但實際上是台積電一枝獨秀，散戶根本買不起，不少科技股並未跟漲，傳產股表現更是疲弱，僅金融股相對持平、仍可續抱，「指數破3萬，看起來很熱鬧，但好像跟多數散戶沒有太大關係」。

