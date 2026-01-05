快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
內外資加碼，台積電領軍，台股飛越30000點。圖／本報資料照片

台股今（5）日收盤站上30000點整數關卡，終場收在30105點，上漲755點，成交值放大至7658億元。在權值股領軍下，大盤指數再創新高，也正式叩關台股歷史新里程碑。

觀察個股表現，權值股續扮演撐盤要角，其中 台積電今日漲85元，收在1670元，對指數貢獻明顯；聯發科同樣表現亮眼，股價上漲55元，收在1525元。此外，電子權值股多數維持強勢，成為推升大盤突破關卡的重要動能來源。

法人指出，今日指數能順利站上30000點，關鍵在於內外資同步回流。內資方面，投信持續關注電子權值與AI相關族群，扮演穩盤角色；外資收假後看好權值股，顯示對台股中長期基本面仍具信心。在資金面支撐下，指數震盪走高並成功收在整數關卡之上。

展望後市，法人普遍認為，2026年AI相關產業仍是台股最重要的成長主軸。不論在雲端資料中心、AI 伺服器、先進製程與高速運算晶片等領域，訂單能見度持續延伸，多數供應鏈廠商對明年展望仍偏樂觀，也為台股後續表現保留想像空間。

不過，法人也提醒，今日成交量明顯放大，且指數剛突破重要整數關卡，短線上不排除出現部分獲利了結賣壓。建議投資人留意震盪加劇風險，操作上避免追高，回歸基本面與趨勢布局，審慎因應盤勢變化。

相關新聞

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

台股飛躍30,000點，也帶動台股成交量爆出大量，第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股上周成交量超過6800億，今日以現在的...

台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電根本沒吃到紅

台股站上3萬點，台積電更是再創1695元新天價，但有散戶直言，面對高點，追高與觀望心態交織，想買買不起，投資焦慮也隨之浮...

台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

台股5日開高勁揚，最高達30,339點，一舉站上三萬大關，續創歷史新高，終場收在30,105點，上漲755點，漲幅2.5...

瑞銀財富管理 CIO：黃金價格持續上調 有望衝高至5,400美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）繼續看好黃金，並將2026年3月、6月和9月的目標價由每盎司4,500美元上調至5,...

30000點馬年地板價？ 法人點名「2A+2T」是布局首選

台股2026年第2個交易日就衝破30,000點關卡，由權王台積電領軍上衝，法人直言，在資金面、題材面、基本面等利多源源不...

