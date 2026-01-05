內外資加碼 台積電領軍 台股飛越30000點

台股今（5）日收盤站上30000點整數關卡，終場收在30105點，上漲755點，成交值放大至7658億元。在權值股領軍下，大盤指數再創新高，也正式叩關台股歷史新里程碑。

觀察個股表現，權值股續扮演撐盤要角，其中 台積電今日漲85元，收在1670元，對指數貢獻明顯；聯發科同樣表現亮眼，股價上漲55元，收在1525元。此外，電子權值股多數維持強勢，成為推升大盤突破關卡的重要動能來源。

法人指出，今日指數能順利站上30000點，關鍵在於內外資同步回流。內資方面，投信持續關注電子權值與AI相關族群，扮演穩盤角色；外資收假後看好權值股，顯示對台股中長期基本面仍具信心。在資金面支撐下，指數震盪走高並成功收在整數關卡之上。

展望後市，法人普遍認為，2026年AI相關產業仍是台股最重要的成長主軸。不論在雲端資料中心、AI 伺服器、先進製程與高速運算晶片等領域，訂單能見度持續延伸，多數供應鏈廠商對明年展望仍偏樂觀，也為台股後續表現保留想像空間。

不過，法人也提醒，今日成交量明顯放大，且指數剛突破重要整數關卡，短線上不排除出現部分獲利了結賣壓。建議投資人留意震盪加劇風險，操作上避免追高，回歸基本面與趨勢布局，審慎因應盤勢變化。