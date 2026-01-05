台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

台股5日開高勁揚，最高達30,339點，一舉站上三萬大關，續創歷史新高，終場收在30,105點，上漲755點，漲幅2.5%，成交量7,658億元，台積電（2330）收1,670元，上漲85元，漲幅5.3%。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，弘塑（3131）、家登（3680）、華東（8110）、群創（3481）、昇陽半導體（8028）、友達（2409）、鈺創（5351）、力成（6239）、昇達科（3491）、萬潤（6187）、景碩（3189）、晶豪科（3006）、創意（3443）、穎崴（6515）、台積電、亞翔（6139）、華邦電（2344）、欣興（3037）、愛普*（6531）等

國內方面，台股 2026 年開紅盤繳出亮麗成績，指數收在29349點，盤中與收盤雙寫歷史新高，技術線型走強，配合美股維持強勢及企業展望正向，台股有望再度放量攻高，加上美國最大國際消費性電子展 CES 2026 與大立光（3008）、台積電法說本周起陸續登場，指數有望衝3萬點關卡，惟美國對委內瑞拉的黑天鵝事件，影響投資人信心，整體預估指數高檔震盪。

統一投顧表示，12月台灣製造業PMI 55.3%、CES將在1月6日開展、大立光8日及台積電15日將舉辦法說會、勞動基金11 月單月賺1168億元、眾利多因素有望帶動台股往3萬點關卡邁進，預估指數高檔震盪盤堅；惟仍須關注美國出兵委內瑞拉後的政局變化。

操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸（含光傳輸）、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。