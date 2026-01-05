30000點馬年地板價？ 法人點名「2A+2T」是布局首選

台股2026年第2個交易日就衝破30,000點關卡，由權王台積電領軍上衝，法人直言，在資金面、題材面、基本面等利多源源不絕下，「30,000點是馬年地板價」，目前上檔沒有壓力，多頭行情可一路延續到農曆年，布局首選「2A+2T」，AI、Apple、TSMC、TPU等四大概念股。

台股5日以29,779.7點開出，上漲429.89點，權王台積電開高走高，早盤以1,630元開高走高，盤中一度衝達1,695元，上漲110元，市值達43兆9,555億元，成為台股衝上30,000點的領頭羊，聯發科、台達電、鴻海也是上漲，大盤一度衝達30,339.32點，上漲989.51點，刷新歷史新高。

統一投顧董事長黎方國表示，台股衝上30,000點，光是台積電、鴻海、聯發科、台達電合計就占權重52%，股價大漲，推升大盤的漲勢，以1月來看從上旬、中旬到下旬都有利多，元月效應加上2月紅包行情，多頭行情可望一路延續到農曆年。

黎方國指出，台股利多源源不絕，首先是1月6日將登場的CES展，預期包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等人都將發表AI、機器人、自駕車等看法，這些都是台廠的強項，預期將是1月上旬的利多。

接下來是台積電1月15日的法說會，預期也將釋出好消息，包括去年財報獲利佳、今年展望樂觀、資本支出增加、先進製程漲價題材等；第3個利多 在1月下旬，從1月20日起進入美科技大廠的財報公布期，預期也將交出好成績。

黎方國強調，還有一個大利多是川普將公布聯準會主席的人選，將有助資金行情的持續；黎方國認為，在資金面、題材面、基本面的利多下，台股目前上檔沒有壓力，多頭行情可望持續到農曆年，可以順勢操作。

黎方國表示，在布局上可以「2A+2T」為首選，包括AI概念股、Apple概念股、TSMC概念股、TPU概念股等，他認為，30,000點將是馬年地板價，大盤指數站上30,000點後不預設高點。